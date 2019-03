Trump bejelentette első elnöki vétóját

Ez veszélyes!

Donald Trump amerikai elnök pénteken megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

Elnöksége első vétóját Trump a Fehér Házban jelentette be Kirstjen Nielsen, a belbiztonsági tárca vezetője és William Barr igazságügyi miniszter jelenlétében.

A kongresszus szabadon dönthet erről a határozatról, és nekem az a kötelességem, hogy ezt megvétózzam. Büszkén vétózom meg

– fogalmazott Trump a vétóról szóló dokumentum aláírásakor az Ovális Irodában. Hangsúlyozta, hogy a déli határokon uralkodó helyzet „veszélyes” és „megszámlálhatatlanul sok amerikait sodor veszélybe”.

Kirstjen Nielsen szintén az általa is veszélyesnek ítélt helyzetre hívta fel a figyelmet, William Barr pedig leszögezte: az elnök vétója teljesen jogszerű. A miniszter megjegyezte: a határon kialakult helyzet „pontosan az a típusú helyzet, amely indokolja a rendkívüli állapotot”.

A rövid ünnepségen az elnök megköszönte a javaslatát támogató republikánus politikusok voksát, az elutasító szavazatokat pedig „a valóság elleni szavazatnak” minősítette.

Trump február 15-én a Fehér Házban tartott sajtókonferencián jelentette be a rendkívüli állapot kihirdetését, hogy a kongresszus megkerülésével teremtse elő a pénzügyi forrásokat a mexikói-amerikai határon építendő falhoz. Tervét először a kongresszus alsóháza, majd csütörtökön a szenátus, azaz a felsőház is leszavazta. A szenátusban 12 republikánus politikus csatlakozott a demokratákhoz, és megszavazta az elutasító javaslatot. A törvényjavaslat most ismét a kongresszus egésze elé kerül, ahol elemzők szerint nagy valószínűséggel nem lesz meg a kétharmados szavazati többség, így az elnöki vétó véglegesnek tekinthető.

Az Egyesült Államok 15 tagállama egyébként már korábban bíróságra vitte a tervezett falépítés ügyét.

MTI; kiemelt kép: Getty