Kínában felépítették a Szabadság híd komplett mását, villamossal együtt

Kína egyik legnagyobb telekomcége, a Huawei épp új központot épít Tongkuan városban. A város egyébként nem kicsi, Kína a világon egyedülálló abban, hogy a semmi közepén is előtűnnek néha nyolcmilliós, majdnem New York-méretű nagyvárosok, az átlagos európaiak számára teljesen ismeretlen nevekkel. Tongkuan is ilyen, Kanton és Sencsen, két jobban ismert város között fekszik.

De a lényeg, hogy a Huawei új központjának saját villamoshálózata lesz, amelyet úgy építettek meg, hogy áthaladjon 12 európai városon. Természetesen nem a teljes városokon, hanem kompletten felhúztak az adott városokból városrészeket, amelyeken a villamos átmegy. Vannak részletek Granadából, Londonból és Prágából is, de a magyarok számára legérdekesebb, hogy egyben felhúzták a Szabadság hídat is, amelyen át is megy a villamos.

A képeket a VEKE szúrta ki és posztolta a Facebookra, de egyébként a CNBC készítette őket, miután nyitás előtt bejutottak a központba. További képeket náluk, illetve itt nézhet.