A holland miniszterelnök csúnyán beoltotta Merkelt és Macront

EU-csúcs van Brüsszelben, és a tegnapi este egyik ikonikus képe az volt, hogy Merkel, Macron, Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke és az uniós Brexit-ügyi főtárgyaló beültek a tárgyalások után egy sörre Brüsszel főterén, a Grand Place-on. Így nézett ki:

#EUCO snippet. After the #EU27 meeting Macron, Merkel, Michel and Bettel go to the pub on Grande Place. Asked about #Brexit Merkel says 'Please it's a wonderful evening… let's not spoil it!' #BrexitShambles pic.twitter.com/diB30vtUYL

Amikor megkérdezték Mark Ruttét, Hollandia miniszterelnökét és Macron szövetségesét, hogy miért nem volt ott, annyit mondott, hogy

Ő pedig nem.

Asked @MinPres why he didn't join Macron, Merkel, Michel and Bettel on their cosy pub visit yesterday evening at Brussels' Grand Place. "They are in the same hotel", he replied. "Quite an expensive one." #EUCO

— Christoph Schmidt (@trouwschmidt) October 18, 2018