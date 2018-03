Hatalmas botrány lehet Tiborcz István microsoftos üzletéből

Nemrég megírtuk, hogy a Microsoft magyar leányvállalatánál belső vizsgálat indult, amelynek nyomán a Microsoft szerződést bontott a legnagyobb hazai viszonteladóival, két vezetője pedig távozott a cégtől. Romániában hasonló ügyben folyik nyomozás, de a magyar ügy súlyosabbnak tűnik.

Az amerikai Microsoft lecsapott: felmondtak a magyar állami szállítóknak Az Egyesült Államokból küldtek Budapestre ügynököket, hogy vizsgálják ki az állammal kötött üzleteket. A magyar leányvállalat kormányzati üzletágvezetőjének mennie kellett, de novemberben mégis miniszteri biztos lett Lázár János mellett.

A Napi.hu nemrég azt írta, hogy a vizsgálatban az amerikai Igazságügyi Minisztérium, az FBI és az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) is részt vesz. A napi.hu a NAV-ot és az ORFK-t nevezte meg a szoftverügyletek érintettjeként.

A Miniszterelnökség azt mondta a Népszavának, hogy

A botrány lényege az volt, hogy Tiborcz Istvánnak és testvérének informális ráhatása lehetett arra, hogy melyik cégek felé lejtsen a pálya. Az alapesetben 100 ezer forint körüli Office-licenceket a beszerzési árnál drasztikusan, olykor akár 200 százalékkal drágábban adták tovább a viszonteladók az állami ügyfeleknek.

A Microsoft amerikai központja 2015-ben kezdte vizsgálni a gyakorlatot.

A Népszava információi alapján a vizsgálat jelenleg is tart, és az USA igazságügyi minisztériuma példátlanul magas, akár 1 milliárd dollár fölötti büntetéssel fenyegeti az amerikai szoftvercéget. Hasonló súlyú – de nem csak a Microsoftot fenyegető – kockázat, hogy az EU-ban is eljárás indul a több tagállamra is kiterjedő korrupciós gyakorlat miatt, amit az Orbán-kormány értesüléseink szerint a német kormány magatartását befolyásolni képes nagyvállalatok, mindenekelőtt a kormányzati megrendelésekben szintén érdekelt SAP és Telekom segítségével, az illegális lobbista Klaus Mangold közvetítésével próbál megelőzni.

A Microsoft a drasztikus büntetés elkerülése érdekében mindenben együttműködik az amerikai kormányzattal, ami azt is jelenti, hogy az USA igazságügyi minisztériuma részletes információkkal rendelkezhet egy olyan magyarországi korrupciós ügyről, amelynek Orbán Viktor családtagjai közvetlen haszonélvezői voltak, írja a lap.