A legnagyobb hülyeség, amit Trump tehet

Kétségbeesetten próbálják megértetni párttársai az amerikai elnökkel, milyen őrültség lenne kirúgnia az ellene vizsgálódó különleges ügyészt. Mert minden jel arra utal, hogy Donald Trump erre a lépésre készül. Ami amellett, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb politikai botránya lenne, egy alkotmányos válsággal megfűszerezve, egyben elnökségének végét is jelenthetné. Bár az utóbbihoz a republikánus képviselők és szenátorok segítsége is kellene. És az igencsak kérdéses, hogy ők beleállnának-e egy Trump-ellenes harcba.

Donald Trumpnak kezd végleg elege lenni az ellene vizsgálódó különleges ügyészből. Az amerikai elnök mindig is dühösen figyelte Robert Mueller tíz hónapja kezdődött nyomozását, és Twitter-oldalán rendszeresen kelt ki az általa csak „boszorkányüldözésként” jellemzett eljárás ellen. Az elmúlt napokban azonban rendesen felcsavarta a hangerőt, most először név szerint említve nemezisét, aki a legnagyobb veszélyt jelenti elnökségére.

Az elnök eddig kínosan ügyelt arra, hogy egyszer se támadja személyesen a különleges ügyészt, de ez az óvatoskodás az előző hétvégén megszűnt. Azután, hogy az FBI igazgatóhelyettesének kirúgásának hírére örömtáncot lejtett, több Twitter-üzenetben kelt ki az elnökválasztási kampánystábja, valamint személyesen ellene zajló nyomozás ellen.

„A Mueller vizsgálatnak soha nem lett volna szabad elkezdődnie”, mert „nem volt bűncselekmény és összejátszás” az oroszokkal – írta Trump. Majd azon értetlenkedett, hogy „miért van a Mueller-csapatban 13 kőkemény demokrata, és zéró republikánus” (Mueller egyébként republikánus), kijelentve újra, hogy ez az egész egy „totális boszorkányüldözés, súlyos összeférhetetlenséggel”.

Erre aztán ráerősített Trump személyes ügyvédje, John Dowd egy interjúban kijelentette, hogy Mueller nyomozását meg kellene szüntetni. Az ügyvéd közölte, „imádkozik”, hogy Rod Rosenstein helyettes igazságügyi miniszter véget vessen a különleges ügyész vizsgálatának. (Dowd csütörtökön bejelentette, hogy távozik Trump jogászcsapatából.)

Majd a hét elején jött a hír, hogy Trump egy új ügyvédet vesz fel az őt védő jogászcsapatba. Egy olyat, aki sokkal keményebb, harciasabb hozzáállással kezelné az ügyet, mint a jelenleg az elnök védelmével megbízott jogászok. És aki szerint az egész nyomozást törvénytelenül indították el az FBI és az igazságügyi minisztérium Trump ellen összeesküvő tisztségviselői.

Mueller a kirúgás szélén?

Ezeket látva Washingtonban újra elterjedt, hogy az elnök az ellene vizsgálódó különleges ügyész kirúgására készül. Nem ez volt az első alkalom, hogy ez a lehetőség előkerült. Már alig egy hónappal azután, hogy Mueller májusban átvette és kiszélesítette a Trump-kampány és Oroszország kapcsolatait vizsgáló nyomozást az FBI-tól, arról jelentek meg cikkek, hogy Trump el akarja bocsájtani Muellert.

Ahogy azt tette a nyomozást korábban felügyelő FBI-igazgatóval, James Comey-val, ami felvetette a lehetőséget, hogy ezzel elkövetette az igazságszolgáltatás akadályozása bűntettét.

Az csak idén januárban derült ki biztosan, hogy Trump tényleg megpróbálta kirúgni Muellert. Az végül csak azért nem történt meg, mert a Fehér Ház jogtanácsosa, Don McGahn kijelentette, le fog mondani, ha Trump végre is hajtja tervét.

Az elnök akkor visszakozott, és a Fehér Ház közlése szerint most sem akarja eltávolítania a különleges ügyészt. A Trump jogászcsapatát vezető Ty Cobb a „sajtóban megjelent spekulációkra reagálva” közleményben tudatta, hogy „az elnök nem fontolgatja” Mueller kirúgását, és arról nem is tart megbeszéléseket.

Ez azonban keveseket nyugtatott meg, és újraindította a vitákat arról, mit történne, ha tényleg meg is tenné azt, amit Richard Nixon is megtett, és – nem törődve a következményekkel – leállíttatja az elnökségét veszélyeztető nyomozást. Aminek jogi és politikai válság lenne az eredménye.

Trump nem rúghatja ki, és mégis

Valószínűsíthető, hogy Trump már rég eltávolíthatta volna pozíciójából Muellert, ha meglenne rá a jogi lehetősége. Az elnök azonban nem hozhatja meg ezt a döntést. De elérheti, hogy ezt mások megtegyék helyette.

A különleges ügyész működéséről szóló szabályok szerint kirúgásáról csak az igazságügyi miniszternek van lehetősége dönteni.

Jelen esetben Rod Roseinstein helyettes igazságügyi miniszternek, aki kinevezte és felügyeli Mueller munkáját, miután az orosz nyomozásban érintett Jeff Sessions igazságügyi miniszter összeférhetetlenségre hivatkozva távol tartja magát a vizsgálattól.

helyettes igazságügyi miniszternek, aki kinevezte és felügyeli Mueller munkáját, miután az orosz nyomozásban érintett igazságügyi miniszter összeférhetetlenségre hivatkozva távol tartja magát a vizsgálattól. Trump azonban utasíthatja Roseinsteint, hogy rúgja ki Muellert.

Ezt azonban a szabályok szerint megfelelő indok nélkül nem lehet végrehajtani.

Rosenstein a jogászkörökben általánosan elfogadott vélekedés szerint ezt szinte biztosan nem lesz hajlandó megtenni, és inkább lemond, vagy vállalja, hogy Trump felmondjon neki.

Ekkor a minisztériumi ranglétrán következő tisztségviselőre hárulna a feladat, hogy megtegye, amit Trump kér.

Ha ő sem vállalja, akkor Trump egészen addig halad a ranglétrán, amíg nem talál valakit, aki hajlandó kirúgni Muellert.

Erre már volt példa az amerikai történelemben. Ez volt a „Szombat Esti Mészárlás”, amikor Richard Nixon a Watergate-nyomozást vezető különleges ügyész, Archibald Cox kirúgását követelte igazságügyi miniszterétől, aki inkább lemondott, de nem volt hajlandó azt megtenni. Helyettese ugyanúgy ellenállt a kérésnek, ami szintén az állásába került. Végül a minisztérium harmadik embere megtette, amit kértek tőle, de Nixonon ez sem segített.

Mueller kirúgása nem oldana meg semmit, sőt

Hogy pontosan mi is történne, ha Muellert kirúgnák, azt „senki sem tudja, mert ez nem egy mindennapos dolog” – mondta el a Voxnak Ethan Leib, a Fordham egyetem jogászprofesszora. Az biztosnak tűnik, hogy Mueller után sem állna le teljesen a Trump-kampány orosz kapcsolatait vizsgáló nyomozás. „Nem hiszem, hogy az ügy varázsütésre eltűnne” – jelentette ki a Voxnak Laurie Levenson egykori szövetségi ügyész.

Lehetséges, hogy a Muellert kirúgó igazságügyi minisztériumi tisztségviselő új különleges ügyészt nevez ki, ahogy az Nixon esetében is történt. Akkor végül az új ügyész volt az, aki beleverte az utolsó szögeket Nixon politikai koporsójába.

Ha ez nem is történik meg, az FBI tovább folytatná nyomozását az elnökválasztásba történt orosz beavatkozás ügyében, amit már 2016-ban elkezdtek.

Mueller kirúgása már nem állítaná meg azokat a vádemeléseket, amiket a különleges ügyész hivatala tett a Trump-kampányban részt vevő emberek ellen.

Kérdés az is, mi történne Mueller csapatával, akik a különleges ügyész nélkül is folytathatják a nyomozást.

És akik előtt még ott áll annak lehetősége is, hogy vezetőjük kirúgása után kiszivárogtatják a tíz hónapja tartó nyomozás alatt összegyűjtött bizonyítékok egy részét, komoly fejfájást okozva ezzel az elnöknek.

Emellett egyes jogi vélemények szerint a nyomozás kapcsán felállított vádesküdtszékek is tovább folytathatják a munkát, bár ez kétséges.

Mueller kirúgása azonban inkább politikai, mint jogi problémákat okozna Trumpnak, főleg, ha még a novemberi kongresszusi választások előtt történne meg. A lépés ugyanis felbőszítené a demokrata szavazókat, akik már most is fel vannak tüzelve Trump ellen, növelve annak esélyét, hogy a baloldal átvegye az irányítást a kongresszusban. Ami egyet jelentene újabb és újabb kongresszusi vizsgálatokkal Trump ellen.

A politikai következményektől tartó republikánusok igyekeztek is figyelmeztetni Trumpot, hogy jobban tenné, ha békén hagyná Muellert.

Ahogy Orrin Hatch szenátor fogalmazott a CNN-nek: a különleges ügyész kirúgása „a legnagyobb hülyeség lenne”, amit csak Trump tehet. Lindsay Graham dél-karolinai szenátor szerint „alkotmányos válságot okozna” a lépés, ami „a vég kezdete lenne elnöksége számára”. Charlie Dent képviselő közölte, „politikailag több szinten is katasztrofális lenne” a lépés, ami könnyen lehet, „hogy Trump elnökségének végét is jelentené”.

Jeff Flake szenátor pedig egyenesen kijelentette: ha eltávolítaná a különleges ügyészt, a kongresszusnak nem lesz más lehetősége, mint megindítani Trump ellen a közjogi felelősségre vonást (impeachment), ami az elnök leváltásával érhet véget. Graham szintén erre figyelmeztette az elnököt.

Ők azonban a kisebbség a Republikánus Pártban, amelynek képviselői és szenátorai nem nagyon merik támadni Trumpot, félve attól, hogy magukra haragítják szavazóikat, akik inkább az elnökhöz, mint a párthoz hűek. Ahhoz az elnökhöz, aki az elmúlt egy év alatt belesulykolta híveibe, hogy az egész orosz nyomozás egy kitalációt, a belterjes washingtoni bürokrácia lejárató kampánya, amit megbuktatására eszeltek ki.

Emiatt még az is kétséges, hogy a republikánus többség megindítaná-e az impeachmentet Trump ellen. Még akkor is, ha kirúgja az ellene vizsgálódó különleges ügyészt, és az egész pontosan olyan lenne, mintha éppen megpróbálná akadályozni az igazságszolgáltatást.

A nehéz helyzetbe került republikánusok egyelőre fellélegezhetnek. Úgy tűnik, Trumppal sikerült megértetni, hogy milyen nagy hibát követne el Mueller kirúgásával. Az AP amerikai hírügynökségnek a Fehér Ház több tisztségviselője is elmondta, „úgy hiszik, Trump most már nagyon is tisztában van azzal, milyen politikai és jogi következményei lennének”, ha eltávolítaná a különleges ügyészt, és nem fogja megtenni.

Persze a kiszámíthatatlan Trump esetében ebben soha nem lehet biztos senki sem.

Kiemelt kép: Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images