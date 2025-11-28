Orbán hajnalban Moszkvába menet a reptéren nyilatkozott a közmédiának

Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron, mondta a Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának, mielőtt pénteken hajnalban Moszkvába indult volna, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.

A MTI szerint a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra.

Orbán szerint az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tárgyal pénteken.

Orbán nagy harcnak festette le az olaj és gáz ügyét, mert szerinte egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak, ami megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, és azért utazott korábban Washingtonba, hogy Magyarországot kivegyék a szankciók alól.

Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gáz, meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.