Elemzők: 15 év alatt párthivatallá silányult a Sándor-palota

A törvény szerint a köztársasági elnök a nemzet egysége felett őrködik, azt testesíti meg. A rendszerváltás óta minden államfőt értek kritikák, politikai támadások, de a Népszava által megkérdezett szakértők szerint sokáig volt akkora tekintélyük, amely alkalmassá tette őket arra, hogy ellássák feladatukat. Ranschburg Zoltán, a Republikon vezető elemzője szerint Sólyom László volt az utolsó olyan köztársasági elnök, aki képes volt megtestesíteni a nemzeti egységet, kontroll szerepet betölteni a társadalmi-politikai folyamatok fölött. Az őt követőkkel (Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin) pártpolitikai hivatallá silányult a Sándor-palota.

Ranschburg Zoltán szerint a kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin után Sulyok Tamást is azért szemelte ki a Fidesz, mert úgy gondolta, nem okoz politikai problémát a kormánynak.

Valóban nem okoz politikai problémát,

tevékenysége alapján ő is a kormánypártok meghosszabbított kezeként működik a Sándor-palotában – tette hozzá. A politikai elemző szomorú fejleménynek nevezte, hogy az elmúlt 15 évben a köztársasági elnök hivatalának megbecsültsége rettenetesen sokat romlott, az államfő megosztó politikai szereplővé vált, feladatának ezért már nem tud eleget tenni.

Kaltenbach Jenő alkotmányjogász szerint alighanem Sólyom László volt a legfajsúlyosabb köztársasági elnökünk, Sulyok Tamás pedig teljesen alkalmatlan a posztra.

Olyan mélyre régen süllyedt a köztársasági elnök hivatala, mint most. Köztársasági elnök elméletileg akkor lehet valaki, ha a személyes presztízse erre alkalmassá teszi. Meglehetősen reprezentatív funkcióról van szó, amit akárkire nem lehet rábízni. De mitől reprezentálná Sulyok Tamás a nemzet egységét?

Sulyok Tamás már az Alkotmánybíróság elnökének is alkalmatlan volt – tette hozzá. Kaltenbach Jenő szerint az Alkotmánybíróság is folyamatos romláson ment keresztül: Sólyom László idején az első Alkotmánybíróság tagjai tekintélyes egyetemi tanárok, jogászok voltak, ma már oda is „mindenféle emberek” bekerülnek. Az elemzők által méltatott Sólyom László hivatalát 2010. augusztus 5-ig töltötte be. Értelmiségiek ugyan nyílt levélben szorgalmazták újraválasztását, de Orbán Viktor akkor ezt már nem támogatta.