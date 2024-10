Budapesti olimpia: Vitézy Dávidnak vannak feltételei, de hajlandó közösen gondolkodni

Vitézy Dávid is megszólalt a budapesti olimpia ügyben, miután a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) csütörtökön hivatalosan is döntéselőkészítő együttműködésre kérte fel a Fővárosi Önkormányzatot a játékok rendezésével kapcsolatban. Ezt követően Karácsony Gergely főpolgármester arra kérte a fővárosi frakciókat, hogy gondolkodjanak közösen a budapesti olimpiáról, a Momentum pedig népszavazást sürgetett.

Vitézy Dávid úgy nyilatkozott, az általa vezetett Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója óvatosan, de világos feltételekkel támogatja a kölcsönös tájékozódás megkezdését, így ha a Közgyűlés a folyamat megindítása mellett dönt, részt vesznek a közös gondolkodásban.

Csak olyan olimpiát tudunk elképzelni, melynek eredményeként Budapest forrásai bővülnek, és nem szűkülnek. Manapság létfontosságú közberuházások leállításáról, források elvonásáról, kulturális intézmények elköltöztetéséről szól a kormányzati Budapest-politika – ezt a szemléletet az élharcosaival együtt meg kell haladnunk ahhoz, hogy komolyan lehessen olimpiarendezésről beszélni. Nem lehet ugyanis egyszerre olimpiáról álmodni és a hatvan éves hévek kiöregedése miatti járatritkításokról vitatkozni

– jelentette ki Vitézy, hangsúlyozva, hogy világos elképzeléseik és kemény feltételeik vannak arra vonatkozóan, hogy milyen esetben merülhet fel egyáltalán, hogy Budapest olimpiát rendezzen.

Vitézy szerint a néhány hónappal ezelőtt párizsi olimpia bebizonyította, hogy egy olimpiából profitálhat egy nagyváros. Fejlődhet a közlekedés, bővülhetnek a zöld területek, épülhetnek olyan új lakóingatlanok, amelyekkel később a lakhatási válságot is orvosolni lehet. „Ha az olimpia egy közös ügy, de egyben ürügy, mellyel képesek vagyunk dinamizálni a város fejlesztése érdekében minden lehetséges szereplőt és erőforrást, ezzel évtizedek óta dédelgetett városi tervek megvalósulását elérve. Ennek sikeressége különbözteti meg ugyanis Athént Barcelonától, Londontól vagy Párizstól az olimpia városfejlesztési eredményeinek maradandóságában” – írta.

Végezetül kiemelte azt is, hogy már csak azért is részt vennének a MOB és Karácsony által is szorgalmazott közös gondolkodásban, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új kiválasztási rendjében ez még semmilyen elköteleződést nem jelent. A tájékozódási folyamat ugyanis éppen azt segíti elő, hogy „ne a semmibe kelljen fejest ugrani” egy esetleges pályázattal, hanem részletesen előkészített megvalósíthatósági vizsgálat alapján hozhasson döntést a rendezésről az adott város és a nemzetközi olimpiai mozgalom is.