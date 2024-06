Gyülekeznek a 29. Budapest Pride felvonulás résztvevői

Cikkünk frissül.

A „Vedd vissza a jövőd!” visszatérő jelmondattal tartják szombaton 15 órától a 29. Budapest Pride felvonulás, amely lezárja a Pride-hónapot. Az LMBTQ-közösség egyenlőségéért és láthatóságáért kiálló menet a Podmaniczky utcából indul, a résztvevők két órától gyülekeznek itt, majd végigmennek az Andrássy úton, és a Vajdahunyad várhoz érkezve Civil Faluval, beszédekkel, zenével ér véget a rendezvény. A Népligetben 17 órától felszólal Karafiáth Orsolya, író, költő, az idei Pride házigazdája is.

Az évek óta változatlan mottó rámutat a társadalomban jelenlévő, különböző hatású, mégis hasonló gyökerekből táplálkozó, egymást erősítő rendszerszintű problémákra, mint a rasszizmus, a lakhatási válság, az ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, a homofóbia, a transzfóbia és a szexizmus, és rámutat az azokra keresendő megoldási lehetőségekre is – írták a szervezők.

A magyar LMBTQ-közösségnek az utóbbi bő egy évben is számos rendszerszintű problémával és jogaikkal szembeni támadással kellett szembesülnie. A kormány a 2021-es gyermekvédelminek nevezett, valójában melegellenes törvénye nevében tavaly nyáron kezdtek el lefóliázni könyveket, a Magyar Nemzeti Múzeumban körbekordonozták és korhatárossá tették az egyik legismertebb nemzetközi fotókiállítás képeit, mert egyesek szerint azok sértették a gyermekvédelmi törvényt – az ügybe belebukott maga L. Simon László kormánypárti igazgató is –, illetve hónapok óta lebegtetnek egy újabb szigorítást is a közösség tagjainak feje felett, ami egyes gyerekeknek szóló termékeket tüntetne el szem elől a kereskedelemben.

Legutóbb pedig Kövér László házelnök tiltotta ki a Parlamentből a Momentum és egy LMBTQ-szervezet konferenciáját, ahol az egyenlő jogok lettek volna a téma, és David Pressman amerikai nagykövet is felszólalt volna.

Az idei Pride előtt 35 ország nagykövetsége fejezte ki aggodalmát, a magyar anti-LMBTQ törvények miatt, és biztosították támogatásukról a közösség tagjait. Egyhangúlag arra sürgették a magyar kormányt, hogy „szűnjön meg az LMBTQ személyek és családjaik politikailag motivált célponttá tétele”.

„A minket körülvevő kaotikus valóságra sokan szorongással, míg mások dühvel vagy egyre fokozódó apátiával reagálnak. A Budapest Pride csapata hisz abban, hogy a társadalmi problémák megoldására a közösségi válasz a megoldás: az alulról szerveződő kezdeményezések és az egymás ügyeit segítő, rendszerkritikus civil összefogás” – fogalmaztak a szervezők.

A közösséggel szemben továbbra is fennmardó nehézségek ellenére a Budapest Pridenak eredményei is vannak: 2023 az ötödik év volt, amikor kordonok nélkül szervezték a felvonulást, és tavaly először biztonsági beléptetőpontok sem voltak, ugyanis évről évre csökken az ellentüntetők száma. A szervezők szerint a felvonuláshoz csatlakozók száma folyamatosan nő: a 2010-es években 10–25 ezer fő között mozgott a számuk, 2021 óta körülbelül 35 ezer menetel együtt ezen a napon.

A Telex a Budapest Pride előtt megkérdezte a pártokat, hogy részt vesznek-e a felvonuláson. Karácsony Gergely főpolgármester ott lesz, de nem fog beszédet mondani. Vitézy Dávidról nem tudni, hogy kint lesz, a sajtóirodája azt írta: „a Budapest Pride ünnepélyes megnyitóján képviselőjelöltjeink közül részt vett Gál József és Merker Dávid is, így fejezve ki támogatásunkat az esemény iránt”.

A Momentum idén is saját kamionnal lesz jelen, és „országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai, fővárosi és vidéki polgármesterei, képviselői nagy számban fogják képviseltetni magukat” a felvonuláson. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megy a Pride-ra, ők tematikus szivárványos nyakkendős kétfarkú kutyával készültek.

Magyar Péter korábban azt mondta a Magyar Narancsnak: nem gondolkodott a kérdésen, de szerinte sem ő, sem fővárosi képviselőik nem mennének ki. „Ha meghívják a pártot, eldöntik a képviselők, de nem hiszem, hogy ez egy politikai felvonulás”.

A Párbeszéd-Zöldek több politikusa is kint lesz, köztük Szabó Rebeka, Barabás Richárd és Szabó Tímea is, valamint Tordai Bence is, aki már kilépett a pártból. A DK is ott lesz, „ahogy megalakulásunk óta minden évben, úgy idén is együtt vonulunk az LMBTQ közösséggel”, írták.

A Mi Hazánk ellentüntetést szervezett, de erre nem kaptak területfoglalási engedélyt a rendőrségtől. A párt szerint ez azért van, mert a kormány „idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt”.

A Jobbik-Konzervatívok idén sem vesz részt az eseményen, mivel „egy normális országban senkinek sem kell szándékosan figyelemfelhívó módon, sokszor a jóízlés határait messze meghaladó, provokatív eszközökkel saját eltérő nemi identitására, beállítottságára felhívnia a figyelmet”.

A Fidesz és az MSZP csütörtök délutánig nem válaszoltak a lapnak.