Majdnem egy napja várnak 140-en a gépükre a budapesti reptéren

Pénteken délelőtt 11:35-kor indult volna el a Sun Express Antalyaba tartó járata, azonban az Utazómajom beszámolója szerint erre még szombat reggelre sem került sor.

Az indulás várható időpontja kezdetben folyamatosan változott: először 12:00-ra, majd műszaki hibára hivatkozva közölték, hogy 13:00-kor újabb tájékoztatást adnak. Ekkor átírták 16:00-ra az indulás dátumát. A 140 fős tömeg ekkorra már nem bírta a feszültséget étlen, szomjan. Ekkor kaptak chipset, vizet és egy croissant. 17 óra körül még mindig nem tudtak semmi biztosat, végül este fél 8-kor kaptak egy vouchert és kiengedték az utasokat az éttermi területre.

Az egyik érintett szerint a vouchert egyetlen helyen lehetett felhasználni, ám az említett hely 21.00 órakor bezárt.

A tömegben a hírek szerint terhes nők, idősek, gyerekek, babák, cukorbeteg utasok is vannak, sőt olyanok is akiknek a gyógyszerei a poggyászban vannak. Ezután azt az információt kapták az utasok, hogy elindult a gép Antalya-ból, hajnal 2-kor pedig sor kerülhet az indulásra. Ez azonban nem volt igaz, később át is írták a kijelzőn, reggel 8:00-ra, azóta nem tudni, kaptak-e új információt.

A dühöngő tömeg miatt a rendőrség is a helyszínre érkezett. A határátlépés után az a nemzetközi protokoll, hogy az utasokat a késő járat miatt nem engedhetik ki a váróból a határellenőrök, viszont a járatot hivatalosan nem törlik. Így egy patthelyzet alakult ki, amit egyre nehezebben tűrnek az utasok. Az utasokat este 23:25-kor poggyász nélkül kiengedték a tranzit zónából és előreláthatólag 4:30-ra kell visszaérni a terminálba.

Kérdéseinkkel kerestük a Budapest Airportot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.