Brüsszelben érzik az orbáni trollkodást a magyar elnökség szlogenjében

A héten mutatta be Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter a július 1-jével induló magyar uniós elnökség programját. A kormány nyugodt, tartalmi jellegű elnökséget ígért, csakhogy az erre választott szlogen sokak szerint egyértelműen fricska az uniós vezetéssel szemben.

A Szabad Európa uniós tisztviselőket kérdezett Brüsszelben a Tegyük naggyá Európát szlogenről.

A tudósítás szerint többen provokatívnak minősítették a jelmondatot, olyannak, amely „Trump populizmusát hozza be az európai politikába”. Mint ismert, Donald Trump korábbi jelmondata, a Make America Great Agian (Tegyük naggyá Amerikát) volt. A szlogenből képzett betűszó önálló szerepet is kapott Trump kampányában, támogatói előszeretettel viselnek azóta is MAGA feliratú sapkát, pólót.

A bemutató sajtótájékoztatón Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, az elnökség lebonyolításáért felelős kormánybiztos tagadta, hogy bármilyen összefüggés lenne a két szlogen között. A lap azonban kiemeli, hogy Orbán Viktor már korábban megteremtette az összefüggést. A miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén említette először a magyar elnökség kapcsán a Make Europe Great Againt. Ráadásul Orbán rövidítésekkel is eljátszott, amikor „MAGA-elnöknek” titulálta Trumpot, saját magát pedig „MEGA-kormányfőnek” nevezte.

A Szabad Európa tapasztalatai szerint a trollkodás máris sikerült, az európai csúcsintézményekben nem arról beszélnek, milyen lesz tartalmilag a magyar elnökség, inkább a MEGA a téma.

Nem szóltak előre erről, igaz, nem is szokás. Persze már ismerjük a magyar kormányt, nem vagyunk hülyék, tudjuk, miről szól ez az egész: trollkodás lényeges szakpolitikák nélkül

– fogalmazott lapnak az Európai Tanács egyik tisztviselője.