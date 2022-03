Van, ahol csak négy jelölt közül választhatunk április 3-án, Békéscsabán Faragóból indul ennyi

Hat lista és körzetenként átlagosan hat egyéni képviselőjelölt kerül fel az április 3-ai országgyűlési választás szavazólapjaira. De vannak kiugró esetek.

Lényegében (néhány folyamatban lévő jogorvoslati kérelemtől eltekintve) véglegessé vált a nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltek listája az április 3-ai választásra. A legutóbbi két voksolás lepedőnyi szavazólapjai után most átlagosan 6,3 jelölt közül választhatunk körzetenként, vagyis úgy fest, hogy az országos listaállítás megnehezítése valamelyest kedvét szegte az egyéni indulási kedvnek is.

Négy jelölt 6,

öt jelölt 23,

hat jelölt 33 választókerületben lesz,

míg 32 körzetben hét,

7 körzetben nyolc,

3 körzetben pedig kilenc jelölt közül választhatunk.

Egy-egy választókerületben tíz, illetve tizenegy jelölt lesz a szavazólapon.

A rekorder Békéscsaba tizenegy indulóval, ami leginkább a Faragó család aktivitásának köszönhető. A futballcsapatnyi mezőnyben Faragó Anett, Faragó Betti, Faragó Lajos Gergely és Faragó Gergely is megtalálható független jelöltként, ember legyen a talpán, aki választani tud közülük. Bár az egyéni jelöltek egymillió forint állami támogatásból kampányolhatnak, a 2 százalékos eredmény alatt végzőknek ezt az összeget vissza kell fizetniük, ha tehát Faragóék ne adj’ isten a pénzre hajtanának, nagyfokú optimizmusra vall részükről, hogy mindannyian a Békés megyei 1-es körzetben próbálják megugrani a lécet.

A tíz jelölttel büszkélkedő Mezőkövesden is látszik hasonló mintázat: ott a független Nótár Zoltán és Nótár Balázs Máté is összeméri erejét mások mellett a fideszes Tállai Andrással, aki 1998 óta képviseli a parlamentben Matyóföldet.

A politika családi vállalkozásként kezelése a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalomtól sem idegen: náluk Halmi Bajnok Budapest XIII. kerületében, testvére, Halmi Bence pedig Miskolcon szerepel majd a szavazólapon. Kettőjüknek együtt csaknem félmillió követője van a TikTokon, ezt próbálhatják politikai népszerűségre váltani, egyelőre részsikerekkel, Bajnok politikusi Facebook-oldalát ugyanis mindössze 21-en kedvelik, bátyjáét pedig – aki bevallása szerint 12 év alatt csak egyszer ment el szavazni – 144-en. A párt jelöltje Jász-Nagykun-Szolnok megyében Halmi Bálint is, róla azonban nem tudjuk, hogy szintén a rokonsághoz tartozik-e, és bár a négy ember által kedvelt hivatalos Facebook-oldalán nem található egyetlen bejegyzés sem, de ötszáz ajánlás összegyűjtése neki sem okozott gondot a digitalizáció mellett elkötelezett karcagiak és környékbeliek körében.

Csupán négy jelöltnek sikerült felkerülnie a szavazólapra a kiskunhalasi, a soproni, a körmendi és a debreceni 2-es körzetben, valamint Somogy megye két választókerületében, Barcson és Marcaliban.

Ezzel szemben a somogyi megyeszékhelyen, Kaposváron az átlagnál jóval több, kilenc induló lesz, és feltűnik köztük az ellenzéki előválasztás első és második helyezettjének a névrokona is, ami mögött az ellenzék a Fidesz mesterkedését látja. A hatpárti ellenzék támogatásával induló DK-s dr. Varga István mellett a független Varga István is ott lesz a szavazólapon, valamint szerepel majd rajta Horváth Ákos is, aki nem azonos az előválasztáson a DK-s Varga mögött végző jobbikos Horváth Ákos Ervinnel.

Térképre tettük az indulók számát, hogy kiderüljön, az egyes régiók között van-e számottevő különbség. Mindkét ábránkra igaz, hogy minél sötétebb egy választókerület, annál több jelölt próbálkozik ott. A vidéki választókerületeket mutató térképen az látszik, hogy Pécsen és környékén, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az átlag feletti a jelöltszám, míg a Nyugat-Dunántúlon kevés kivétellel (Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) elmarad az átlagtól az indulók száma.

Budapesten a pesti belső kerületekben öt jelölt közül lehet választani, és csak egy olyan választókerület van, a 13-as (ami Zugló egy részéből és a XVI. kerületből áll), ahol nyolc induló közül választhatnak a szavazók. Tizenegy körzetben hét jelöltet vettek nyilvántartásba, öt választókerületben pedig hatot.

A pártok közül a Fidesz-KDNP-nek és a hatpárti ellenzéki összefogásnak mind a 106 körzetben lesz jelöltje. Összejött az országos lista állításához szükséges 71 jelölt:

a Mi Hazánknak is, a radikális párt 102 körzetben indulhat, az egyik debreceni választókerület és Siófok mellett két csatatérkörzetünkben, Tapolcán – ahol pedig Toroczkai László pártelnök is kampányolt – és Tiszaújvárosban nem sikerült 500 érvényes ajánlást összegyűjteniük.

pártelnök is kampányolt – és Tiszaújvárosban nem sikerült 500 érvényes ajánlást összegyűjteniük. A Gattyán György-féle Megoldás Mozgalomnak 99,

a Kétfarkú Kutya Pártnak 80,

A Gődény György fémjelezte Normális Élet Pártjának 79 egyéni jelöltje lesz, köztük a Nyíregyházán induló pártelnök.

Vagyis amíg négy évvel ezelőtt 23 pártlista közül választhattunk, most – hogy ehhez 27 helyett már 71 egyéni jelölt szükséges – csak hat párt tudott listát állítani.

Szanyi Tibor pártja, az ISZOMM és a Munkáspárt lemaradt erről a lehetőségről, de 49 egyéni jelöltjük azért lesz, a pártelnök a XVI. kerületben próbálkozik.

A Magyar Liberális Párt viszont egyedül Csornán indul. A Liberálisok korábban a DK-val kötöttek szövetséget, két politikusuk (Bősz Anett és Sermer Ádám) is ennek révén lett az ellenzéki szövetség indulója az előválasztáson, majd azt megnyerve április 3-án is. Szabadai Viktor választmányi elnök így azért indulhat el önállóan az ország legfideszesebb választókerületében – ahol sok vizet nemhogy ő, de feltehetően az ellenzék sem zavar majd –, mert a törvény értelmében megszűnik az a párt, amelyik két egymást követő országgyűlési választáson nem állít jelöltet, márpedig a Fodor Gábor által alapított tömörülés 2018-ban nem állt rajthoz (bár soraiból Bősz Anett az MSZP és a Párbeszéd listájáról bekerült a parlamentbe, majd hamar átigazolt a Demokratikus Koalíció frakciójába).

Szintén egyetlen jelöltje van a Polgári Válasz Mozgalomnak: Szolnokon azt a Csikós Attilát indítják, aki 2018-ban a Jobbik jelöltjeként a legjobb ellenzéki eredményt érte el a városban 35 százalékkal, most viszont a DK-s Sziráki Pál lett a hat párt közös jelöltje.