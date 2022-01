Amerika kiütötte Kazahsztánt orosz fagylaltevésben

Oroszország tavaly a világ több mint húsz országába exportált fagylaltot, ám mind közül az Egyesült Államok volt a legnagyobb vevő – áll az orosz mezőgazdasági minisztérium alá tartozó Agroexport kutatóközpont jelentésében, amit az MTI tartott megosztásra érdemesnek. A jelentés szerint Oroszországból tavaly 32,8 ezer tonna fagylaltot exportáltak, 26,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az Egyesült Államok ennek a mennyiségnek közel harmadát, 10,6 ezer tonnát vitt el, ez pedig 2,8-szorosa az egy évvel korábbi értéknek. Az Amerikába behozott orosz fagyi pénzben kifejezhető értéke még ennél is nagyobb növekedést produkált: 3,1-szerese volt a tavalyi értéknek, azaz összesen 28,7 millió dollár. Ebből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy az amerikaiak nemcsak több orosz fagyit vettek idén, hanem drágábban is vették, mint tavaly.

Az orosz fagylalt második legnagyobb külföldi piaca Kazahsztán volt, miután 2020-ban még az első helyet foglalta el. Az oda exportált orosz fagylalt mennyisége éves szinten 12,2 százalékkal, 9,6 ezer tonnára csökkent tavaly, miközben értéke 10,6 százalékkal, 21,5 millió dollárra nőtt.

A lista harmadik helyén tavaly Mongólia állt. Az országba irányuló orosz fagylaltexport 2,2 ezer tonnát tett ki 5,7 millió dollárért, ami 7,1 százalékkal, illetve 18,9 százalékkal több, mint 2020-ban.