Tóth Bertalan beperelte az Európai Bizottságot, mert az szerinte falaz Tiborcznak

Nem gondoltam volna, hogy közpénzeket érintő közérdekű adatokért nemcsak az orbáni Magyarországon, hanem uniós színtéren is pereskednem kell. Az Európai Bizottság falazása azonban megerősített abban, hogy az Élios-ügyben született OLAF-jelentés kiadásáért érdemes erőfeszítéseket tennem.

Ezzel a felütéssel kezdte keddi Facebook-posztját Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, aki egyben bejelentette azt is, beperelte az EB-t.

Mint írta, „az orbáni maffiaállam” egyik szimbóluma az Élios-ügy, amelyben több mint tízmilliárd forintnyi közvilágítási pályázati közpénz korrupt eltüntetéséről írt a sajtó, és közvetlenül a miniszterelnökig értek az ügy szálai.

Emlékeztetett, ennek az ügynek a dokumentumait a mai napig nem ismerjük teljes egészében, de még augusztus végén az Európai Bíróság úgy döntött egy magyarországi civil aktivista által indított perben, hogy nem tagadható meg az Európai Csalásellenes Ügynökség – az OLAF – Élios-ügyre vonatkozó aktáinak kiadása azon indokok alapján, hogy az adatkiadás folyamatban lévő hatósági eljárási érdekeket sértene, így hozzáférhetővé kell tenni a dokumentumot.

Éppen ezért kezdeményeztem még szeptemberben, hogy akkor ismerjük is meg az OLAF jelentését. Derüljön ki, hogy az Orbán-klán lenyúlásai között is kiemelkedő jelentőségű ügyben már az OLAF jelentése is igazolja, amit addig csak sejtettünk: tolvajok!