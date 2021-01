Ungár Péter nem tudta meg, Orbán Viktor egyetért-e Áder Jánossal

A szociális dolgozók hősies munkájáról kérdezte a kormányfőt, aki helyett Rétvári államtitkár válaszolt.

Ungár Péter arra az egyszerű kérdésre kért írásbeli választ a kormányfőtől, hogy egyetért-e Áder Jánossal. Az LMP politikusa régóta azt szeretné, ha a szociális szektorban dolgozók is kapnának egyszeri, ötszázezer forintos bérkiegészítést, ezért kapóra jött neki az államfő újévi köszöntője.

Áder János ugyanis „a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáról” is beszélt. Az ellenzéki politikus szerint teljesen indokoltan. Ungár Péter úgy vélte, adódik is a kérdés, ha a kormányfő is egyetért az államfővel,

hogy a szociális intézményekben dolgozók munkája hősies, miért nem kapták meg ezek a hősies munkavállalók az egyszeri 500 ezer forintos bérkiegészítést?

Ungár Péter nem fogja megtudni, hogy Orbán Viktor egyetért-e az államfővel, a kormányfő helyett ugyanis Kásler Miklós miniszter megbízásából Rétvári Bence államtitkár válaszolt.

Az államtitkár teljesen egyetért a köztársasági elnökkel, ezért az LMP politikusának figyelmébe ajánlotta korábbi válaszát, amely szerint a kormány is elismeri a szociális dolgozók munkáját és arra törekszik, hogy anyagi és erkölcsi megbecsülésüket még tovább növelje.