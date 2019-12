Gréczy nem Borkai Zsolt, legalábbis egyelőre

Nehéz máshogy értelmezni Gréczy Zsolt kialakuló botrányát, mint hogy a magyar politika megtanulta a Borkai-ügyből: mostantól a politikusok legintimebb magánéletét is fel lehet használni a megsemmisítésükre.

A Demokratikus Koalíció frakciószóvivőjéről az elmúlt napokban folyamatosan egyre keményebb vádak, majd egyre súlyosabb képek láttak napvilágot. Előbb a szélsőjobboldali Mi Hazánk egyik parlamenti asszisztense vádolta meg a politikust azzal, hogy kéretlen – de nem szexuális tartalmú – üzenetekkel zaklatta őt. Később egy névtelen vádló is előkerült, aki előbb Gréczyt ábrázoló intim, majd pornográf képeket küldött szét a szerkesztőségeknek, azt állítva, hogy azokat a DK-s politikus küldte egy nőnek, így zaklatva őt.

A módszertan – névtelen szivárogtató, meztelen képek – hasonlít Borkai Zsolt győri polgármester szexbotrányára, és hasonló érzetet kelthet az ügy a közvéleményben is, de az eddigi információk alapján a hasonlóságok véget érnek a szivárogtatásnál.

A fideszes politikus ügyében nem az volt a felháborító, hogy van farka, és adott esetben használja is. A Borkai-ügy alapvetően három ok miatt rázta meg az országot:

az egyik, hogy a képeken a gyanú szerint prostituáltakkal szexelt. Ez Horvátországban, ahol a képek készültek, bűncselekmény.

A második, hogy a Fidesz-KDNP által hangoztatott keresztény-konzervatív értékrenddel nehezen fésülhető össze, ha valaki családos emberként prostituáltakkal szexel egy orgián.

A harmadik természetesen a legfontosabb, hogy Borkaival szemben durva korrupciós vádak kerültek elő – azoknak a szereplői pedig szintén ott voltak a jachton. Ezeknek a történeteknek egy része régóta ismert volt, de a szexképek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a győri polgármester nem biztos, hogy azon a színvonalon éli az életét, amit egy városvezető a legális jövedelméből megengedhetne magának.

Gréczy ügyéről eddig ehhez képest nagyon keveset tudunk. Láttunk képeket, többet is, mint szerettünk volna, de nem láttunk egyetlen üzenetváltást sem, ami azt bizonyítaná, hogy ezeket a képeket valóban kéretlenül küldte valakinek. Sőt, a képek egy részét láthatóan nem is ő készítette, hanem valaki más egy szállodában. Addig nehéz bármit is mondani arról, hogy Gréczy Zsolt zaklatott-e valakit, amíg az ügy részleteit nem ismerjük, csak a képeket.

Tény, hogy a napvilágot látott képek után Gréczy nehezen fog tudni kiállni egy sajtótájékoztatóra. De az is, hogy amit eddig tudunk, nem bizonyítja a zaklatást – és ha így van, mindaz, ami a képeken látszik, magánügy. Nem véletlen, hogy Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester titokban rögzített szexvideójának sem lett következménye, ha csak nem az, hogy a politikust még nagyobb fölénnyel választották újra.

Ha Gréczy valóban kéretlenül küldött fotókat bárkinek a nemi szervéről, nyilvánvalóan távoznia kell a politikából – és ez a legkevesebb, ami rá vár. Ő viszont ezt továbbra is hazugságnak és rágalomnak minősíti, és a szavait egyelőre semmi sem cáfolta meg.

Az ügyben a jelenlegi állás szerint azonban az a legszomorúbb, hogy az önkormányzati választás fontos mozzanatai közül egyelőre a magánélettel való zsarolás kezd hagyománnyá válni.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu