Leszedték a plakátokat, de hirdetésekkel és levélben folytatják a Juncker-Soros kampányt

Bár Manfred Weber néppárti csúcsjelölt budapesti érkezése előtt jó néhány, az Európai Néppárt által is kifogásolt óriásplakátot leszedtek, a Ripostban még ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat – írta meg a hvg.hu.

A lapnak egy olvasójuk küldött képet, amin egy szerdán kézhez kapott, Orbán Viktor aláírásával ellátott levét szerepel, amely folytatja a kampányt. A leveleket egyébként február végén kezdték kiküldeni, de sok helyre még nem érkezett meg.

A levélben az óriásplakátokhoz és a lapokban megjelent hirdetésekhez hasonlóan Soros György és Jean-Claude Juncker arcképe szerepel, a már jól ismert,

Önnek joga van tudni, mire készül Brüsszel!

– kiemeléssel. A levélben többek között azt részletezik, hogy be akarják vezetni a letelepedési kvótát, gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait és “migránsvízummal” könnyítenék a bevándorlást.

Kiemelt kép: Bielik István/24.hu