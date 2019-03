Weber lát esélyt a CEU Budapesten maradására

Nem spekulálnék a következő szerdai kimenetre

– válaszolta Manfred Weber újságírói kérdésre, arra utalva, hogy nem tudja, kizárja-e az Európai Néppárt a Fideszt a március 20-ai ülésén.

Az EPP csúcsjelöltje a Dohány utcai zsinagógában válaszolt kérdésekre, miután megbeszélést tartott magyar zsidó vezetőkkel.

Weber: Nem sikerült mindent megbeszélni Orbánnal Az EPP csúcsjelöltje szerint konstruktív volt a találkozó, de nem sikerült megegyezni mindenben.

Weber azt mondta, hogy az EPP az alapelvek pártja: ezek az elvek „európai értékek”, úgy mint a joguralom, a demokrácia és a szabadság. Amennyiben egy párt ezeket az elveket nem tartja be, akkor Weber szerint nincs helye az EPP-ben

A csúcsjelölt elismételte, hogy konstruktív megbeszélést folytatott Orbán Viktorral, asztalra tette a problémákat, és most a Fidesz térfelén pattog a labda.

Weber elmondta, hogy kulcskérdés a CEU Budapesten maradása: kiemelte, hogy az amerikai diplomát adó képzéseket sem üldözheti el a magyar kormány, akkor tartják be az egyezséget, amit az EPP kötne a Fidesszel. Minden fontos szereplő „pozitívan áll” ehhez az alkuhoz, mondta, miután Orbánnal és a CEU rektorával is tárgyalt, egyszersmind egy új konstrukciót is javasolt arra, hogyan adhatna továbbra is amerikai diplomát Magyarországon, bevonva ebbe a müncheni egyetemet is.

Weber további kérdésekre sem adott választ arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a Fidesszel, arra hivatkozva, hogy ez egy folyamatban levő ügy.

Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs