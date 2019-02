Összekapcsolná a stadionokat és a kultúrát a kormány

A hétfői Magyar Közlönyből kiderül, hogy a kormány döntött a projektről, melynek keretében az általános iskolásokat tanévenként egyszer ingyenesen elviszik majd iskolán kívüli programokra, írja a Népszava.

A programok között a határozat többek közt cirkuszlátogatást, tánc és színházi előadásokat és állatkerti kirándulásokat említ.

Már idén 6 milliárdot szánnak a Lázár Ervin nevét viselő programra, jövőre pedig 5,5 milliárdot fordítanak majd a projektre.

Szintén ebben a határozatban jelentették be az úgynevezett „Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában” projektet is, melynek célja, hogy történelmi és irodalmi nagyprodukciókat mutassanak be stadionokban, erre idén 4 milliárdot, jövőre 1,6 milliárd forintot költenek majd.