Ungár Pétert küldené az LMP a Nemzetbiztonsági Bizottságba

A Magyar Hang megbízható forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az LMP frakciója Ungár Pétert küldené a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságába.

Eddigi delegáltjuk, Szél Bernadett, a párt volt társelnöke kilépett a frakcióból és a pártból is, ezért kell helyette új ember. Ungár jelölése azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy be is ülhet a bizottságba.

A lap emlékeztet arra, hogy az LMP etikai bizottsága a nyáron Szél Bernadett mellett a Ungárt is eltiltotta minden párttisztségtől, így a politikus egy ideig kongresszusi küldött sem lehet. A büntetést azért kapták, mert a 2018-as választások előtt tárgyaltak választókerületi visszalépésekről.

Kiemelt képünkön Szél Bernadett és Ungár Péter a parlamentben, 24.hu/Marjai János