Új luxusautót kaphat a budavári polgármester

Egy elektromos Nissan Leafet cserélnek modernebbre Nagy Gábor Tamás kedvéért, pedig korábban már egy Lexust is beszereztek, ami szintén a fideszes politikus rendelkezésére áll.

Hétfőn elfogadta a pénzügyi bizottság, csütörtökön pedig a budavári önkormányzat képviselő-testülete is jóváhagyhatja az I. kerület módosított 2018-as költségvetését. A 24.hu értesülése szerint ennek része, hogy a polgármester számára egy új, modernebb elektromos autót vásárol a kerület. A fideszes Nagy Gábor Tamás jelenleg egy elektromos Nissan Leaf típusú hivatali autót használ, ám az éppen általa előterjesztett költségvetés-módosításból úgy látszik, nem elégedett a járművel.

Javaslata szerint a kerület általános tartalékának terhére megemelik az egyéb működési kiadásokra szánt összeget. Méghozzá azért, hogy

új elektromos gépjárművet vásároljon a Polgármesteri Hivatal. A jelenlegi Nissan Leaf beszámításával és az állami támogatás igénybevételével korszerűbb, nagyobb hatóerejű akkumulátorral felszerelt gépjármű vásárolható.

Az nem derült ki, hogy pontosan milyen típusú járművet szeretne a polgármester, ám a vásárlás több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert a hosszabb utakra – amelyekre egy elektromos autó hatótávolsága nem terjed ki – egy másik hivatali jármű is Nagy Gábor Tamás rendelkezésére áll.

Tavaly május óta tudható, hogy a kerületvezető egy hibrid meghajtású Lexus IS 300h Luxury típusú autóval is közlekedhet, amit – a Párbeszéd képviselőjének, V. Naszály Mártának adott tájékoztatás szerint – jutányos áron, 15 millió forintért vett meg az önkormányzat. Az ellenzéki politikus egy bizottsági ülésen rá is kérdezett, miért volt szükséges az autó megvásárlása. A válasz szerint a Lexust azért vették meg, mert a korábban Nagy Gábor Tamásnak beszerzett elektromos autó, korlátozott hatótávolsága miatt, nem alkalmas távolsági közlekedésre.

Tehát a vásárlandó új elektromos autó nagyobb hatótávolsága nem indokolt. Ráadásul a polgármesteri hivatal is azt közölte, hogy a Lexust hosszabb, vidéki, külföldi utakra használja az önkormányzat, igaz, szerintük nem kizárólag a polgármester személyes használatára tartják fenn.

De azért sem világos a tervezett önkormányzati autóbeszerzés oka, mert az I. kerületi városháza körülbelül 200 méterre áll attól a patinás műemléképülettől, amelyben szintén az önkormányzat biztosít lakást a polgármesternek. Még a Magyar Nemzet derítette ki 2016-ban, hogy Nagy Gábor Tamás a saját maga vezette kerülettől „piaci alapon” egy 71 négyzetméteres lakást bérel mindössze 81 ezer forintért – vagyis a valós piaci ár töredékéért.

Az önkormányzat egyébként nyáron további öt évvel meghosszabbította a kerületvezető lakásbérleti szerződését.

A jutányos bérleti feltételek nem csak a polgármesternek járnak. Kiderült, hogy Nagy Gábor Tamás volt felesége, illetve szülei is állami, illetve önkormányzati bérlakásokban laknak az I. kerületben. A fideszes polgármester szülei ráadásul 2020-ig lakhatnak kirívóan olcsón a Budai Várban.

Veres Dávid, a budavári önkormányzat független képviselője az újabb autóvásárlást azért tartja arcpirítónak, mert amíg Nagy Gábor Tamás új autóra válthat, addig az észak-budai tűzoltóknak mindössze egy 12 éves Mercedes tűzoltóautó jutott munkájuk elvégzéséhez. Ráadásul ez a katasztrófavédelmi beszámoló szerint műszakilag megbízhatatlan. Veres elképesztőnek tartja, hogy a polgármester egy ciklus alatt már a harmadik autót veteti meg a kerülettel.

Figyelemre méltó az is, hogy éppen a budavári polgármester kezdeményezésére vezették be 2015 végén a környezetkímélő gépkocsik ingyenes parkolását Budapesten. Ekkor a kormánypárti politikus már elektromos autóval közlekedett.

Nyomoznak a bérlakások miatt A Budavári Önkormányzat által fillérekért osztogatott bérlakások ügyében hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást a IX. kerületi Ügyészség. A nyomozás jelenleg is zajlik. Az I. kerületben jutányos összegekért kiadott önkormányzati ingatlanok miatt a fideszes Tényi István, Hegedűs Lórántné, a Jobbik parlamenti képviselője és Szigetvári Viktor, a mára megszűnt Együtt politikusa is feljelentést tett. A rendőrség először lesöpörte azokat arra hivatkozva, hogy nem történt bűncselekmény. Az ügyészség ugyanakkor felülbírálta a nyomozókat és kötelezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályát, hogy vizsgálja ki az ügyet.

Kiemelt kép: Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere (jobbra) a budai Várban felállított elektromos töltőállomásnál 2015. október 14-én. (MTI/Marjai János)