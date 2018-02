Marad Magyarország az ENSZ migrációs tárgyalóasztalánál

Szorossal soros vagy Sorossal szoros kapcsolatot ápolnak Lázár szerint az ENSZ emberei, de Magyarország így sem távozik durcásan. Kormányinfó 109.

Szövegszerű, reflexiós javaslatot fogunk tenni.

Ezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta el a 109. Kormányinfón. Lázár ezt azután mondta el, hogy kijelentette: Magyarország ugyan nem ért egyet az ENSZ migrációs hozzáállásával, de nem távozik a világszervezet tárgyalásairól. Nyelvbotlásokkal tarkítva közölte, gyanús, hogy Szorossal soros Sorossal szoros kapcsolatot ápoló személyek is benne vannak az alap előterjesztés elkészítésében. Ebben a miniszter szerint az áll, segíteni kell a migrációt, mert az jót tesz a gazdaságnak, integráljuk a bevándorlókat, bontsuk le a kerítéseket. Szerinte így 60 millió afrikai kap meghívót, ez pedig ellentétes az ország érdekeivel.

A dublini rendeletet is le akarja cserélni a kormány, Lázár szerint hamarosan tárgyalni fognak az uniós országok. A magyar álláspont természetesen a határvédelmet részesítené előnyben. A magyar javaslatot Orbán Viktor majd elviszi Szófiába, a soros bolgár elnökségnek. Később hozzátette, a politikai üldözötteket segíteni fogja mindig is a kormány. Ezután Lázár János – ahogy minden Kormányinfón – fényezte a gazdaság teljesítményét.

Folytatódik a zöldforradalom. A napelemparkok előállította áramot hamarosan kötelezően fogadniuk kell az áramelosztó cégeknek. A földműveseket is a napenergia felé akarják fordítani, kedvezményes hitelt is igénybe vehetnek majd. Lázár felidézte, hogy volt vita a szélerőművekről, amit nem érdemes továbbvinni (nem volt azért vita valójában, a kormány egyoldalúan döntött). A vízenergiáról szintén vita van, a geotermikus energia zömmel drága, csak az ország egyes részein érdemes használni. Ezért döntött a kormány a napenergia mellett. A távoli jövőben az áram 50-50 százalékát állítaná elő Paks és a napelemparkok.

Ha már energia, Lázár előrukkolt a kormány új témájával, az oroszoktól való gázfüggetlenség megteremtésével. Több lehetőség is lesz: az északi gázvezeték, a horvátországi cseppfolyósgáz-terminál (LNG) és a fekete-tengeri román gáz. Ez utóbbi a legfontosabb, 4 milliárd köbméteres mezőt fedezett fel az Exxon-OMV konzorcium, ráadásul kész van a magyar-román gázvezeték. Érdekes, hogy a kormány eddigi oroszbarát megszólalásaival szemben Orbán után már Lázár is kiszolgáltatottságról beszélt.

Cikkünket frissítjük.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/Illyés Tibor)