A járvány ellenére továbbra is járják a házakat a kéményseprők, de maszkban kell lenniük

A kéményseprők házról-házra járnak maszk nélkül, miközben a járvány negyedik hulláma éppen tetőzni készül – panaszolta lapunknak egyik olvasónk, akinél csütörtökön tartottak kötelező kéményellenőrzést a főváros VIII. kerületében, a Múzeum körúton. Azon a napon, amikor Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének megfékezésére azzal, hogy a legpesszimistábbnál is pesszimistább forgatókönyv jött be a negyedik hullámban. Olvasónkhoz két kéményseprő érkezett, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának munkatársai. Mikor bementek a lakásokba, megkérdezte tőlük, miért nincs rajtuk maszk, mire közölték, hogy „nekik nem kell”. Olvasónk azt kérte, nézzünk utána, valóban így van-e, mert nem akarta elhinni, hogy miközben az új fertőzöttek száma rekordot dönt, a közszolgáltató védőfelszerelés nélkül küldi a lakásokba a munkatársait, kitéve a fertőzés veszélyének a dolgozókat és a lakókat egyaránt.

Kiderült, hogy helytelenül jártak el a helyszínen vizsgálatot végző szakemberek. 2021. november 15-e óta ugyanis a kéményseprők maszkban kell, hogy belépjenek a kéménytulajdonosok otthonába – közölte kérdésünkre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. Azt ígérték, hogy az esetet ki fogják vizsgálni. Mint megtudtuk, a helyszíni ellenőrzéseket egyelőre nem tervezik felfüggeszteni, mert a fűtési szezonban megemelkedik a kéménytüzek és a szén-monoxid-mérgezések száma, a kémények biztonságos működése pedig elengedhetetlen az otthonok biztonsága érdekében.

A kéményseprőknek egyébként kötelező az oltás, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél november 14-én lépett hatályba a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló BM-utasítás. Ez alapján aki a munkavégzése során rendszeresen találkozik ügyfelekkel, annak be kell oltatnia magát, legkésőbb december 15-éig. Egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát kell tehát eddig felvenni. A kijáró kéményseprők rendszeresen találkoznak ügyfelekkel, tehát rájuk ez vonatkozik. Akik nem tartoznak ebbe a kategóriába, azoknak a fentiekben írt oltás legkésőbbi időpontját a BM-utasítás szerint a közérdek figyelembevételével, a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg – válaszolta a kataszrófavédelmi főigazgatóság.