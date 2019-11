Online számla: újabb határidőre érdemes felkészülni

Elnyerte végső formáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valós idejű számla-adatszolgáltatás támogatására fejlesztett rendszere.

A 2.0 verziószámot viselő változtatási csomag mind az Online Számla rendszert, mind a valós idejű számla-adatszolgáltatást jelentősen érinti. A hozzá kapcsolódó tesztrendszer viszont csak október közepén indult, melyet idő közben október végén még módosítottak is.

A változások lekövetésére minden adózó számára körülbelül féléves felkészülési idő áll rendelkezésre, így 2020. április 1-jét követően, a jelenlegi 1.1 verziójú számlalejelentés már sikertelen adatszolgáltatásnak minősül.

Az Online Számla rendszert érintő legfontosabb változás talán az, hogy már a bejövő számla adatai is lekérdezhetők.

„A változás előnyös a vállalkozások számára, hiszen előkönyvelhetik a bejövő számlák adatait, alátámaszthatják a digitalizált számlák adattartalmát, vagy ellenőrizhetik az áfabevallás alapjául szolgáló belföldi összesítő jelentés adatait is” – közölte Sík Richárd, a Deloitte adótechnológiai csapatának vezetője.

Továbbá a változás orvosol egy, az önszámlázást érintő gyakorlati hiányosságot is. A jövő év áprilisától ugyanis az önszámlázásban keletkező módosító számlákról is megfelelő módon lehet jelentést tenni. Mivel a változásnak köszönhetően az összes áfatörvényben előírt számlaadat lekérdezhető, felhasználásuknak csak a kreativitás szab határt.

A változtatásoknak köszönhetően a módosító számlákra vonatkozó adatszolgáltatás is jelentősen átalakul. A módosító számlaláncolatok átláthatóságát segíti és a módosító számlák sorrendiségét biztosítja, hogy 2020. április 1-től indexelni kell a módosító számlákat. Emellett ettől a naptól kezdve, a csoportos módosító számlákat sem kell külön számlákra bontani, mert azoknál is lehetőség lesz a teljes körű adatszolgáltatásra.

Fontos változás az is, hogy a számlaösszesítésnél és számlasornál is kötelező új mezők (a számla forintosított nettó értéke és az egységár forintosított értéke) jelennek meg. Mindemellett a normál számláknál kötelezően jelenteni kell a teljesítési dátumot is.

„Bár a jelentett tételekre vonatkozó adatok csaknem 70%-a megfelelő minőségű, az adóhatóság továbbra is az adatminőség javítására fogja ösztönözni az adózókat. Emiatt szintúgy kötelezővé válik az adatszolgáltató szoftverre vonatkozó azonosító adatok jelentése, hogy könnyebben beazonosítható legyen a jelentést érintő rendszerszintű probléma. Másrészt annak érdekében, hogy maguk az adózók is tisztában legyenek az általuk közölt adatok használhatóságával, adózói statisztika is készül majd” – részletezte Sík Richárd.

„A változtatásoknak a 2.0 csomag véglegesítésével, illetve az új követelményekre való felkészüléssel nem lesz vége. Várható, hogy a jövő év folyamán csökkentik a kötelező adatszolgáltatásban érintett számlák ÁFA-értékhatárát, a későbbiekben pedig tervezik kiterjeszteni a jelentendő ügyletek körét is. Mindezekre azért van szükség, hogy belátható időn belül elérhetővé váljon a NAV számára az adózók áfabevallásának elektronikus úton történő automatikus elkészítése és kiajánlása” – tette hozzá Tancsa Zoltán, a Deloitte közvetett adózásért felelős partnere.

Kiemelt fotó: iStock