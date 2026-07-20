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A kínai multihoz szerződő Szijjártó miatt hívnák össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, visszahívhatják a legfőbb ügyészt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 20. 15:10
Varga Jennifer / 24.hu

A tiszás Velkey György László a BYD-be katapultáló Szijjártó Pétert hozta szóba. A döntéshozói székből abba a cégbe távozik, amelynek óriási állami támogatásokat taposott ki. Kinek az érdekeit szolgálta valójában Szijjártó Péter külügyminiszterként?

A külügyminisztérium államtitkára felsorolta Szijjártó visszás döntéseit, a haveroknak osztott diplomata-útlevelektől kezdve a külügy szervereibe bejáró az orosz hackereken át a Lavrovval kötött barátságáig. Felkérte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát arra, hogy haladéktalanul üljön össze, és vizsgálja meg, milyen nemzetbiztonsági kockázatok következnek abból, hogy Szijjártó a BYD-hez szerződik, hiszen külügyminiszterként hozzáférése volt a legérzékenyebb államtitkokhoz.

Magyar Péter felsorolta, ki mindenkitől szabadultak meg az elmúlt hetekben. Egy hét alatt szétesett az állampárt: „Gulyás Gergely out, Szijjártó out, Polt Péter out, Hende Csaba out, Lázár János eltűnt”. Egy név azonban fájóan hiányzik: a legfőbb ügyész. Polt Péter utódja nem maradhat a helyén: féléves hivatali ideje alatt semmi sem történt. Ellenben az aranykonvojügyben nem intézkednek, hanem próbálják eltussolni, „nehogy Don Hatvanpusztáig érjen ez a gyalázatos sztori”.

Szeretnénk tisztelettel ösztökélni házelnök asszonyt mint a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnököt, hogy terjessze a Ház elé a legfőbb ügyész visszahívását, és mi ezt készek leszünk megvitatni

– üzente Magyar Forsthoffer Ágnesnek.

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