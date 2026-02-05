Óriási mértékben ejtik Magyarországot a külföldi befektetők, friss kutatás érkezett

Megdöbbentő mértékben zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási (angolul M&A – mergers and acquisitions) piac.

2023-ban 10,4 milliárd euró volt a piacméret,

2024-ben már csak 2,5 milliárd eurós összértéket mértek,

2025-ben pedig már csak 1,2 milliárd eurónyi üzlet köttetett

– idézi a portál az EMIS-CMS Emerging Europe M&A Report 2025/26 című jelentését.

Pedig a tranzakciók száma még gyarapodott is, a jelentés tavaly 74 tranzakció adatainak az összesítésével számolt, de a piac összeszűkülése így is szembetűnő. Az, hogy ez az érték kisebb, mint a lengyel (13,8 milliárd euró) vagy a cseh (8,6 milliárd euró), illetve a román (2,5 milliárd euró) érték, nem olyan meglepő, de azért

az, hogy tavaly már a szerb (1,7 milliárd euró), a szlovák (1,5 milliárd euró), sőt még a bosznia-hercegovinai (1,4 milliárd euró) vállalatfelvásárlási piac is nagyobb volt a magyarnál, már figyelmeztető jel lehet.

Igaz, a nemzetközi befektetők által eddig eléggé elkerült Bosznia-Hercegovinában valójában egyetlen hatalmas tranzakció miatt lett ilyen magas az érték, egy kanadai nyersanyagcég vásárolt be az országban. A legtöbb balkáni piacnál (ilyen az albán, bolgár, horvát, szlovén, észak-macedón, montenegrói szektor) azért nagyobb és pezsgőbb volt a magyar ágazat.

A régióban 1568 dealt összesítettek a riport készítői, ezek összértéke 36,6 milliárd euró volt.

A kormány is elriasztja a külföldi felvásárlókat

A Telex összesítése szerint 2025-ben a hét legnagyobb vállalatfelvásárlásból öt esetében magyar illetőségű volt a vevő. A tranzakciókban a Mol Nyrt. mellett ismert NER-közeli szereplők, Tiborcz István, Jászai Gellért és Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez köthető vevők bukkannak fel.

A portál értékelése szerint, ha ennyire megcsappan a külföldiek érdeklődése, az mindenképpen valamilyen problémát, perspektívahiányt jelez.

A piac összezsugorodását nézve nem mellékes körülmény, hogy a magyar GDP három éve stagnál. A magyar munkaképes korú lakosság létszáma csökken, és immár apad az aktívak létszáma. A termelékenység pedig minimálisan javul csak, nagyjából évi 1 százalékkal.

A folyamatban szerepet játszhat a magyar kormány is, amely

különadókkal sújtotta vagy negatív üzenetekkel támadta a külföldi befektetőket, vagy egyszerűen adminisztratív eszközökkel megakadályozott egy-egy vásárlást.

Erre példa az Alföldi Tej és görög befektetőjének az esete.

A piacon azt mondják, hogy akár más vásárlási szándék is piros lámpát kaphat. Az egyik legnagyobb magyar konzervgyárat, a Global Green Europe-ot 25 millió euróért indiai vevő vásárolná meg, ám lapértesülések szerint az állami engedélyek még nem érkeztek meg teljeskörűen.