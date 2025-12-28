Telex: Fordulat az Alföldi Tej eladásában

Bár a magyar állam már megkezdte a tárgyalásokat az Alföldi Tej Kft. felvásárlásáról, most mégis visszatáncol a már bejelentett ügylettől, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium nem talált nélkülözhető forrást az üzlet finanszírozáshoz – írja vasárnapi cikkében a Telex.

Brückner Gergely az írásában felidézi, hogy a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adó – kisebb, közepes és nagyobb tejtermelők tulajdonában álló – Alföldi Tej az elmúlt években a működési modelljének a korlátjaiba ütközött, és számos tulajdonosa azzal szembesült: vagy betolnak jelentős pénzt a cégbe – tőkét emelnek, fejlesztenek –, vagy eladják a társaságot.

A többség úgy döntött, hogy eladó az Alföldi Tej, így megkezdődött az iparági vevőjelöltek felkutatása. Ebben a folyamatban bukkantak rá a görög Hellenic Dairiesre, amely hajlandó lett volna jó árat fizetni a cégért.

A megegyezést azonban meghiúsította a nemzetgazdasági tárca közbelépése.

A minisztérium szeptemberben egy közleményben tudatta: 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés arról, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport megvásárolná a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét.

Mint írták, a Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének a lehetősége. A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát, és az Alföldi Tej Kft. egyedül jelenleg a hazai nyerstejfelvásárlás közel 20 százalékát adja.

A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat

– állapították meg.

A minisztériumban úgy találták: a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyerstejet exportálnánk, és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a magyar állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlás lehetőségét a magyar állam meg is vizsgálta.

A Telex információi szerint azonban az állami felvásárlás – forráshiány okán – meghiúsult, így az állam képviselői – akik korábban nem is ültek le egyeztetni a görög céggel – most már nyitottabbak lennének. A portál úgy tudja: a görögök már kifejezetten sajnálják az ügylet előkészítésébe beletett időt és pénzt, és mivel Magyarországon egyszer már pórul jártak, érthetően bizalmatlanná is váltak.

A lap szerint, ha vissza is jön a Hellenic Dairies, akkor kompenzálni kell valamivel. A görögök meggyőzéséhez az állam az Alföldinek (és így közvetve a Hellenic Dairiesnek) akár egy stratégiai megállapodást is belengethetne ösztönzésül. A cikk felidézi: a Hellenic Dairies az elmúlt években több országban is terjeszkedett, a brassói tejgyár felvásárlása révén megjelent Romániában, de bevásárolt a cég Bulgáriában is, ahol 2023-ban a United Milk Companyt vette meg, illetve Cipruson is, ahol a Kouroushist vásárolta fel.

A Telex információi szerint a folyamat most ott tart, hogy január elején visszatérhet tárgyalni Magyarországra a görög cég vezérigazgatója.