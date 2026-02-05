devizadevizapiaceuróeuróárfolyam
Gazdaság

Kétéves csúcsára erősödött a forint

Varga Jennifer / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 02. 05. 16:18
Varga Jennifer / 24.hu
Kirobbanó formában van a magyar deviza.

A euró-forint árfolyam egészen 378,7-ig ment délután, amely kétéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz árfolyamában, írja a Portfolio.

Legutóbb 2024 elején volt ennyire erős a magyar deviza.

A lap elemzése szerint a régiós devizák a januári turbulenciákra is érzéketlenek voltak, a magas magyar kamat állhat az erősödés mögött.

Rövid távú impulzust pedig az jelenthetett, hogy az euró a nap folyamán erősödni tudott a dollárral szemben, ami hagyományosan jót tesz a feltörekvő devizáknak, olvasható a cikkben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Új pláza épül Budapest mellett, íme, a nyitás várható dátuma
Török Gábor közzétette, mekkora esélyt lát a választáson a különböző kimeneteleknek
A Nagy Ő kiesője szerint „csalódás, mennyire nagyon sovány” Stohl András
Őrizetbe vettek egy főügyészségi ügyészt, hivatali visszaélés miatt nyomoznak
Orbánék szövetségese inváziótól tart, de Spanyolország félmillió illegális bevándorló helyzetét rendezi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik