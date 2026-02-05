Kétéves csúcsára erősödött a forint

A euró-forint árfolyam egészen 378,7-ig ment délután, amely kétéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz árfolyamában, írja a Portfolio.

Legutóbb 2024 elején volt ennyire erős a magyar deviza.

A lap elemzése szerint a régiós devizák a januári turbulenciákra is érzéketlenek voltak, a magas magyar kamat állhat az erősödés mögött.

Rövid távú impulzust pedig az jelenthetett, hogy az euró a nap folyamán erősödni tudott a dollárral szemben, ami hagyományosan jót tesz a feltörekvő devizáknak, olvasható a cikkben.