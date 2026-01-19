Merj váltani! – Öt dolog, amit nem tudtál a bankváltásról

1. Kérd az egyszerűsítést!

A magyar ügyfelek több mint tíz éve kérhetnek „egyszerűsített bankváltást”: az új bank – ha az ügyfél felhatalmazza – elkezdi az intézkedést, nem kell külön felkeresni a régi bankot, személyesen megjelenni – elég az új banknál elindítani az ügyintézést. Ez jelentősen csökkenti az adminisztrációt és az időráfordítást.

TIPP: A váltási folyamat jó részét teljesen online is intézheted, tájékozódj a lehetőségekről a választott új banknál!

2. Adj feladatot az új bankodnak!

Ha ma úgy döntesz, hogy bankot váltasz, az az egyszerűsített bankváltásnak köszönhetően ez egy egyszerű és gyors folyamat lehet. Nem kell mindent külön intézned: az új bank át tudja hozni helyetted a régi automatikus tranzakciókat, átirányítja a fizetésedet az új számládra és kérvényezi a régi bankodnál a számlabezárást, így zökkenőmentesen folytatódik a számlahasználat.

TIPP: Készülj fel! Gyűjtsd össze, milyen rendszeres átutalásaid, csoportos beszedéseid vannak, hogy biztosan minden átkerüljön az új számlára.

3. Hasonlítsd össze!

A bankváltással csökkenthetők a számlavezetési díjak és más költségek, ezért érdemes rendszeresen összehasonlítani a banki ajánlatokat.

TIPP: Mindig ellenőrizd a különböző számlanyitási akciók feltételeit!

4. Fontold meg! Az Erste reprezentatív felmérése szerint az ügyfelek 31 százaléka azért hagyta ott a korábbi számlavezető bankját, mert túl nagynak ítélte az ottani költségeket. A nehézkes ügyintézés a bankváltók 16 százalékát, míg a hosszas fióki várakozás további 10 százalékukat késztetette arra, hogy új helyre menjen, míg a jobb online banking felület miatt 12 százalék választott más pénzintézetet magának.

TIPP: Mérlegelj! Neked a fenti szempontok közül mi a legfontosabb?

5. Akár 120 000 forint jóváírás

Akár 120 ezer forintot is kaphat, aki most lesz az Erste ügyfele. A bank januártól márciusig tartó akciójában azok, akik új ügyfélként bankszámlát nyitnak az Ersténél, 40 ezer forint jóváírást kapnak számlájukra, valamint további 40 ezer forint jár azoknak, akiknek pénz is érkezik a számlájukra. Akik vállalják, hogy új értékpapírszámlát nyitnak és havonta félretesznek legalább 10 ezer forintot az Erste Future befektetési program keretében, azoknak 40 ezer forintot helyeznek el az Erste Arany befektetési alapba. Az akcióban így azok is jóváírást kaphatnak, akik már a bank ügyfelei, de korábban nem érkezett pénz a számlájukra, és azok is, akiknek már az Erste az elsődleges bankjuk, de csak most kezdenek el befektetni.

* Az ajánlat nem teljeskörű, az akció részleteiről a bank weboldalán tájékozódhat: Bankváltási útmutató – Erstés leszek

