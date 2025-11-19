Súlyos adatok érkeztek a magyar egészségügyről

Megint, ahogy évről évre ismét a szőnyeg szélére állította Magyarországot a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) az egészségügyi jelentésében.

A 38 fejlett országot tömörítő OECD 2025-ös „Egészségügyi áttekintés” című jelentése rávilágít a magyar egészségügyi rendszer súlyos problémáira. Magyarországon a várható élettartam 4,4 évvel alacsonyabb, mint az OECD-átlag, és a lakosság egészségi állapota is elmarad a tagországokétól. A halálozási mutatók különösen aggasztóak:

a megelőzhető halálesetek száma Magyarországon drasztikusan magasabb az OECD többi országához képest

– idézi a jelentést összefoglalójában az economx.hu.

Az egészségügyi rendszer alulfinanszírozott és humánerőforrás-hiánnyal küzd, miközben a hozzáférés az alapellátáshoz szinte teljes körű, a szakellátás és diagnosztika terén komoly hiányosságok vannak. A jelentés sürgeti a strukturális reformokat és a kockázati tényezők hatékonyabb kezelését a népegészségügy javítása érdekében.

Néhány adat a jelentésből:

Magyarországon a várható élettartam 76,7 év volt, ami 4,4 évvel alacsonyabb az OECD-átlagnál;

A megelőzhető halálozás 249 volt 100 ezer lakosonként, az OECD átlag ezzel szemben 145 haláleset százezer lakosra;

A kezelhető halálozás 141 volt 100 ezer lakosra, ami duplája (77) az OECD átlagnak;

100 ezer lakosra 275 rák miatt bekövetkezett halál jutott, ezzel az adattal sereghajtók vagyunk;

Az öngyilkossági arány 15 volt 100 ezer lakosra Magyarországon, az OECD-átlag 11 öngyilkosság százezer lakosra;

A lakosság 9,6 százaléka értékelte egészségi állapotát rossznak vagy nagyon rossznak OECD-átlag 8 százalék;

A magyar betegekre az OECD szerint kevés jut

Magyarország egészségügyi kiadása vásárlóerő paritással számolva személyenként 3303 amerikai dollár, ez 332 forintos dollárral számolva 1,09 millió forint, az OECD-átlag 5967 amerikai dollár, ami közel 2 millió forint. Ez a GDP 6,5 százalékának felel meg, az OECD-átlag 9,3 százalék. Ugyanakkor a betegségek megelőzésére fordított kiadás a teljes egészségügyi kiadás 3,4 százalékát teszi ki, ez pedig megegyezik az OECD-átlaggal.

Súlyos humánerőforrás-hiány jellemzi továbbra is a magyar egészségügyi ellátást. Az OECD adatai szerint Magyarországon 3,6 orvos jut ezer lakosra, ami majdnem megegyezik az OECD-átlaggal, ahol 3,9 orvos gyógyít ezer lakost. Viszont az ápolók száma rendkívül alacsony, az OECD szerint ezer magyar lakosra 5,5 ápoló jut, míg az OECD-átlag 9,2 ápoló.