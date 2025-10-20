Eladja a kormány a NAV, az Államkincsár, és egy kormányzati főhivatal épületeit

Múlt hétvégén egy időben öt különböző, milliárdos értékű állami ingatlanra hirdetett árverést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) – írja a G7.hu.

Az ötből négy épületet ráadásul jó eséllyel még évekig nem veheti birtokba majd a vevő, azokat ugyanis különböző állami szervezetek bérlik, ezeket pedig nem lehet csak úgy kirakni.

Az MNV sorra hirdeti meg a nagy értékű állami ingatlanokat. A Belügyminisztérium – Tiborcz-hotelekkel körbevett – épületét már el is adták valamivel több mint 50 milliárd forintért; a Nemzetgazdasági Minisztériumnak otthont adó, 37 milliárd forintra taksált irodaház árverése pedig nyolc nap múlva indul.

Ebbe a folyamatba illeszkedik a most meghirdetett csomag is.

Az ötből a legnagyobb értékű ingatlan a főváros IX. kerületében, a Duna-part közelében található egykori Concordia-malom, amelynek kikiáltási ára közel 8,5 milliárd forint. A bő kéthektáros területen található épületben több ezer négyzetméternyi iroda van. Az ingatlant a Magyar Államkincstár használja.

Két, egymástól és a parlamenttől is néhány lépésre található irodaház, a Zoltán és Garibaldi utcai épületek paraméterei nagyon hasonlóak, mindkettő alapterülete 1300-1500 négyzetméter, és egyaránt bő 7 milliárd forintról indulhat rájuk a licit. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal használja.

Nagyjából fele ekkora, és az elhelyezkedése is kissé kedvezőtlenebb a negyedik ingatlannak. A II. János Pál pápa téri irodaház 876 négyzetméteres, és 2,7 milliárd forintért hirdeti az MNV. Ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala használja.

Az ötödik ingatlan is egy irodaház a főváros VIII. kerületében, amely Budapest Főváros Kormányhivatalának használatában van. Ennek alapterülete közel 1200 négyzetméter, a kezdőára pedig 1,9 milliárd forint.

Az árverések érdekessége, hogy az ingatlanokat – egy kivételével – nem veheti azonnal birtokba a vevőjük. Az épületeket ugyanis állami szervezetek bérlik, és az eladás után sem költöznének ki azonnal. Ez a fajta eljárás nem új keletű, ugyanez a helyzet az NGM-székház esetében is.

A most meghirdetett ingatlanok többségénél is ez lesz az eljárás, ezeknél azonban még tovább kell várnia az épületre annak, aki kifizeti a milliárdokat.