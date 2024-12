Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea közös november végi londoni útja kapcsán tett fel kérdéseket az Átlátszó a milliárdos vállalkozónak. A válaszból kiderült:

a portál által nemrég felfedezett OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-as típusú privát jettel repült Mészáros a feleségével Londonba november végén,

és a magánrepülőgép az egyik érdekeltségében lévő egyik céggel van kapcsolatban.

Hogy melyikkel, azt nem sikerült megtudniuk. Utóbb rákérdeztek még arra is, hogy a meg nem nevezett Mészáros-cég tulajdonosa-e a 22 milliárd forintot érő luxusrepülőgépnek vagy valamilyen tartós bérleti konstrukcióról van-e szó, de erre még nem kaptak választ.

A gyártó jellemzése szerint csúcsmodellnek számító luxusrepcsi 2024. szeptember 4-én hagyta el a kanadai gyárat, és repült át Montreálból először Bécsbe, majd pár nappal később onnan Budapestre. Azóta a portál szerint októberben több mint két hetet töltött Dubajban a gép, novemberben pedig nyolc napra a Dél-Afrikai Köztársaságba repült, majd a házaspárral Londonba, november végén.

A portál szerint ez még nem jelenti azt, hogy a repülőgépet a másik két esetben is biztosan Mészárosék használták, de arra utal, hogy a jet nem egy hagyományos bérelt járat. Nem „saját” repülőgép ilyen jellegű útjaival ugyanis szerintük nem járna jól egy egyszerű bérlő, hiszen a reptéri várakozásért is fizetnie kellene, amivel jelentősen megdobná az utazása amúgy is jelentős költségeit.