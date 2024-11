2024. októberben a fogyasztói árak átlagosan 3,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – jelentette a KSH. Ami a részleteket illeti, tavaly októberhez képest

az élelmiszerek ára 4,5 százalékkal nőtt,

ezen belül

a liszt 38,9,

a tej 16,8,

a gyümölcs- és zöldséglé 12,1,

az étolaj 9,9,

a csokoládé és kakaó 9,8,

a vaj, vajkrém 7,9,

az éttermi étkezés 7,6,

az iskolai étkezés 6,2 százalékkal drágult.

A termékcsoporton belül a száraztészta ára 7,3, a cukoré 2,9, a margariné 2,7, a tojásé 2,1 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások 7,2 százalékkal drágultak,

ezen belül az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,6, a lakbér 10,4, a járműjavítás és -karbantartás 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,9, a lakásjavítás és -karbantartás 8,8, a társasházi közös költség 8,4, az üdülési szolgáltatás 5,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,8%-kal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 4,0%-kal. A jelentés alapján a háztartási energia 4,8, ezen belül a vezetékes gáz 9,5, az elektromos energia 0,7 százalékkal olcsóbb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 0,3%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 7,5 százalékkal csökkent, az ékszereké 11,4, az új személygépkocsiké 5,9, a szobabútoroké, valamint a konyha- és egyéb bútoroké 2,4–2,4 százalékkal nőtt. A gyógyszer, gyógyáruk 3,6 százalékkal drágábbak, a járműüzemanyagok 5,2 százalékkal olcsóbbak lettek.

Havi mérleg

Szeptemberhez képest a fogyasztói árak szintén nőttek, átlagosan 0,1 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,7 százalékkal drágultak, ezen belül a liszt, valamint az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,5–3,5, a vaj és vajkrém 3,4, a sajt 3,2, az étolaj 2,7, a tej 2,1, a tojás 1,6, a tejtermékek 1,4, a baromfihús 1,2 százalékkal többe, a szárasztészta 2,3, a párizsi, kolbász 1,2, a margarin 1,1, a cukor 0,5 százalékkal kevesebbe került. A szezonváltás következtében a ruházkodási cikkek 3,0%-kal drágultak.

A járműüzemanyagok ára 0,8 százalékkal nőtt. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a palackos gáz 0,5, az elektromos energia 0,2 százalékkal drágább, a tűzifa 1,1, a vezetékes gáz 0,1 százalékkal olcsóbb lett – írta a KSH. A szolgáltatások ára átlagosan 0,9 százalékkal lett alacsonyabb a jelentés szerint, ezen belül a telefon-, internetszolgáltatásért 6,8, az üdülési szolgáltatásokért 1,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

Meglepte az elemzőket

Az Erste vezető makrogazdasági elemzője, Nyeste Orsolya úgy kommentált, a várt jelentősebb havi átárazás ellenére mindössze 0,1 százalékkal nőttek havi szinten a fogyasztói árak. Ennek megfelelően az éves inflációs index is a vártnál jóval kevésbé gyorsult októberben, (3,2 százalék). A tényadat érdemben alacsonyabb lett az általuk várt 3,7 százaléknál, illetve a 3,5 százalék körüli piaci konszenzusnál. Kedvező szerinte, hogy a maginfláció havi szinten nem változott, éves összehasonlításban pedig 4,5 százalékra lassult.

Ami a részleteket illeti: bár az élelmiszerárak nőttek havi szinten, 0,7 százalékkal, ez is kissé visszafogottabb volt az általuk vártnál. A járműüzemanyagárak 0,8 százalékos havi drágulása lényegében a vártnak megfelelő volt, mint ahogyan a ruházati cikkek 3 százalékos szezonális áremelkedése is. A nagy pozitív meglepetés így a szolgáltatások felől érkezett, melyeknek árai havi szinten 0,9 százalékkal csökkentek. Ezen belül a KSH kommentárja az telefon-, internetszolgáltatásért 6,8, százalékos, illetve az üdülési szolgáltatások 1,1 százalékos árcsökkenését emelte ki. Az éves szolgáltatás-infláció így 7,2 százalékra lassult a szeptemberi 8,4 százalékról.

Az infláció további alakulása szempontjából mindenképp pozitív hír a szolgáltatásinfláció további lassulása, ami szerinte növelheti a bizalmat a dezinflációs folyamatok fenntarthatósását illetően. Némileg árnyalja a képet, hogy a vártnál visszafogottabb árazás a gazdaság általánosan gyenge állapotát is jelezheti – úgy véli, az elkövetkező hónapok adatai ezzel kapcsolatban további információt adhatnak. Most úgy tűnik szerinte, hogy a magas szolgáltatásinfláció helyett inkább a forint gyengülésének fogyasztói árakba való esetleges átgyűrűzése jelent majd kockázatot az elkövetkező hónapokban. Arra számít, hogy a forint gyors gyengülése, emelkedett volatilitása, a kockázati étvágy romlása miatt továbbra is óvatos maradhat a jegybank. Várakozásuk szerint a novemberi kamatdöntő ülésen a 6,50 százalékos szinten marad a jegybanki alapkamat.

