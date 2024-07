Vasutasok: tárgyalókban, folyosókon is dolgozhatnak a MÁV-osok a home office megszüntetése után

Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, valamint Pafféri Zoltán MÁV-vezérigazgatóhoz fordult múlt szerdán a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás (VDSZSZ Szolidaritás) és a Vasúti Dolgozók Szakszervezete (VDSZ), kezdeményezve a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CSÉT) összehívását.

Három témában kezdeményeztek egyeztetést

az átszervezések kapcsán,

a home office megszüntetése miatt,

illetve a kalauz nélküli vasúti járatok kiterjesztése végett.

A levélben azt írták, a szakszervezetek azt tapasztalják, hogy a szervezeti átalakítással kapcsolatban számos információ kering, amelyeket sem a munkáltató, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nem erősített meg, ezekről tényleges tájékoztatást nem kaptak, márpedig szeretnének tisztán látni. Nehezményezik azt is, hogy nap mint nap olyan intézkedésekkel, tényekkel kell szembesülniük, amelyek nemhogy erősítenék a MÁV-Volán-Csoport stratégiai és gazdasági érdekeit, biztosítanák a zavartalan vasúti közlekedést, a magas színvonalú szolgáltatás nyújtását, továbbá erősítenék a cégcsoport által foglalkoztatott munkavállalók vasúthoz való lojalitását, hanem egyenesen veszélyeztetik a vasút jövőjét, a kitűzött célokat, a felzárkózást a modern, XXI. századi munkakörülményekhez.

A CSÉT összehívását július 18-ára kérték, azzal, hogy az egyeztetésen a minisztérium is képviseltesse magát a további kiemelkedő munkaügyi kapcsolatok és a kölcsönös hároméves együttműködési megállapodás maradéktalan teljesítése érdekében.

A Vasutasok Szakszervezetének alelnökét, Horváth Csabát kértük meg, avasson be a részletekbe.

Teljes átszervezés, számos ismeretlen tényezővel

Tőle tudjuk, hogy a MÁV-Volán csoport teljes átalakítás alatt van. Júliustól a MÁV Zrt.-nél csökkentették a munkáltatói jogkör gyakorlóinak számát – magyarul az egyes embereknek kevesebb főnökük lett, ami a szakszervezet szerint nem is baj. Ennél nagyobb falat a MÁV Start és a Volánbusz integrációja, amibe – mint kiderült – beleveszik a MÁV-HÉV-et is, a háromból csinálnának egy céget. Az összevonás egyeztetése elkezdődött, szakszervezeti részvétellel. De várhatóak más változások is. A szakszervezeti vezető szerint lebegtetik például, hogy a MÁV Zrt.-ből kikerülne a forgalomirányítás, a pályafenntartás, de bekerülne a MÁV FKG Kft.

Minden mozdulni látszik

– fogalmazott. De mint kiderült, a konkrét terveket a szakszervezetek nem ismerik, ez pedig aggasztja őket, mert egy átalakítás mindig magával hoz a dolgozókat érintő változásokat is.Módosulhatnak például a munkaszerződések, és nem mindegy, hogy hogyan. Kirúgások elvileg nem lesznek az átalakítások miatt – a munkáltató legalábbis írásban vállalta, hogy munkáltatói rendes felmondás nem lesz az átalakításból kifolyólag. Azt is sejteni lehet, hogy a forgalomirányító a jövőben is forgalomirányító lesz, a pályamunkás pedig pályamunkás, csak az nem mindegy, hogy milyen szervezeti keretek között.

Jelenleg a szakszervezetnek külön-külön, eltérő megállapodásai vannak az egybeolvasztandó cégekkel – az összeolvadás, a teljes integráció után viszont például

csak egy kollektív szerződés lehet,

egy bérmegállapodás

és azt szeretnék, hogy ezek olyanok legyenek, ami egyik dolgozónak sem jelent a mostanihoz képest hátrányt.

Horváth Csaba példát is mondott: jelenleg a MÁV-osok havibéresek, a volánosok pedig órabéresek. A két bérrendszerből kellene majd úgy egyet csinálni, hogy az senkinek ne okozzon veszteséget. A kollektív szerződésekben pedig eltérő például a túlórák díjazása, amit úgy kellene egységesíteni, hogy senki ne járjon rosszul.

Home office híján bajos a munkakörülmények biztosítása

Jelenleg nagy a bizonytalanság, amiben benne van a home office megszüntetése is – mondta a szakszervezeti vezető. Utóbbi okát nemigen tudják. A miniszteri utasítás szerint hatékonyságnövelési okokból szüntették meg a távmunkát, amivel a szakszervezeti vezető szerint

mintegy ötezer dolgozót alázott porig Lázár János.

Mert az érintettek eddig is becsületesen dolgoztak otthonról, szigorú szabályok mellett. A home office ugyanis nem azt jelenti, hogy a dolgozó munkaidőben azt csinálhat, amihez kedve van – a MÁV-Volán home office-os dolgozóknak munkaidőben (8.00-16.20-ig) folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, és dolgozniuk kell. Sok munkahelyen mérni is tudják, hogy a dolgozó milyen munkát végez éppen.

A másik gond, hogy nincs is akkora irodai kapacitás, hogy a júliustól kötelező bejáráshoz biztosítva legyen mindenkinek a hely, az íróasztal. Az Alaptörvény szerint minden munkavállalónak joga van az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezethez. A Munka Törvénykönyve szerint pedig a munkáltató felelőssége ennek biztosítása. A home office megszüntetésével a cégcsoport nemigen felel meg törvényi kötelezettségének – amikor van például egy 350 fős irodaház, ahol múlt hétfőtől 450 főnek kellene egyszerre dolgoznia. A szakszervezeti vezető információi szerint a főnöki irodákba is helyeztek el embereket, tárgyalókba, de volt olyan is, akinek csak a folyosón jutott volna hely. És akkor még nem beszéltünk az ergonómiai feltételekről. Vagyis a munkáltató nem képes biztosítani a megfelelő munkakörülményeket, ami pedig törvényi kötelessége lenne. Hozzátette, a munkáltatók is szenvednek, mert szeretnék biztosítani, amit kell, de nem tudják egyik pillanatról a másikra bővíteni a kapacitást, ehhez beruházás, beszerezés kellene.

A harmadik téma a kalauz nélküli vonatok kísérleti programjának kiterjesztése. Ezzel kapcsolatban a szakszervezeti vezető elmondta, jelenleg még hiány van kalauzokból, de ha mindenhol kalauz nélküli járatok lesznek, akkor nyilván felesleg lesz belőlük. Hozzátette, más országokban (Nyugat-Európában) is elkezdték már ezt a projektet, de többnyire fel is függesztették, visszavonták, több okból is. Egyrészt mert az utasok igényelték a kalauz, mint hivatalos személy jelenlétét utazás közben, arra az esetre, ha valami gond lenne. Másrészt mert a kalauznak biztonsági feladatai is vannak, balesetvédelmi szempontból is szükség van rá. Jelenleg nem tudják, a MÁV-nál vajon mi lesz a projektből.

A szakszervezet azért kezdeményezett egyeztetést, hogy képviselni tudja az átalakításban a dolgozók érdekeit. Azt várják, hogy a tulajdonos képviselője mondja meg, mi az irány és a végcél az integrációval, és hogy a szakszervezet kapjon garanciákat arra, hogy nem lesznek elbocsátások, és minden munkavállaló jelenlegi jogosultságai megmaradnak. Megtudtuk még, hogy

a munkáltató köteles eleget tenni a szakszervezet kérésének, és részt venni a CSÉT-en, tárgyalni. Legfeljebb az időpontot csúsztathatja. 3-án küldték a levelet – egy héten belül várnak választ.