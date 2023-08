Alaposan kilőtt az árstopos árak zöme az árstop után

Megnéztük, az árstop eltörlése után milyen árakkal találkozhatnak a vevők az érintett termékeknél a hat nagy multiláncban. Az árfigyelőben csak az aktuális napi árak elérhetőek, szóval az augusztus 2-i árakat hasonlítottuk össze a G7 által az árfigyelőből kigyűjtött és rögzített utolsó árstopos nap, azaz július 31. legolcsóbb áraival, és mellé tettük a KSH-n elérhető legfrissebb, júniusi átlagárakat (amik ugye szintén árstoposok voltak, és nemigen mozogtak az utóbbi hónapokban.)

Augusztustól az árstopos termékeket nem lehet a beszerzési árnál drágábban adni, a boltok tehát veszteségesen tudják csak értékesíteni ezeket. Kötelezően akciózni is kell majd belőlük, hetente legalább két termékcsoport minden termékét, amikor a bolti ár nem lehet több, mint a beszerzési ár mínusz 15 százalék. De itt még nem tartunk, mert az első kötelező akciók csütörtökön indulnak a volt árstopos termékekből.

Az árfigyelőben a július végéig árstopos, augusztustól kötelező akciós nyolc termék közül csak hét található meg jelenleg, mert régi burgonya nincs benne, csak új.

A lisztnél az látszik, hogy két kivétellel az összes BL 55-ös típus többe kerül, mint a július 31-i legolcsóbb árstopos ár volt. Viszont a KSH átlagárainál zömében olcsóbbak most a lisztek. (A KSH árstopos termékeknél mért átlagárai gyakorlatilag az ártsop tavaly februári bevezetése óta nemigen változtak, amikortól a 2021-es októberi áron kellett árulni az első hat árstopos termékeket.) A legolcsóbb liszt a Lidlben található augusztus 2-án az árfigyelő alapján (139 forint), a legdrágább pedig a Tescóban, ami ráadásul egy akciós liszt (279 forint). Az átlagár augusztus 2-án szerdán az árfigyelős adatok alapján 190 forint.

Kristálycukorból nincs akció éppen a hat multiláncnál, az ábrán pedig látszik az is, hogy a mostani árak jóval magasabbak, mint a július 31-i legolcsóbb ár, vagy a KSH júniusi átlagára volt (ami hónapok óta hasonló volt, az árstop miatt). Kristálycukorból a legolcsóbbat a Lidlben kapni (395 forint), a legdrágábbat a Tescóban (544 forint), miközben kedden még 229 forintért is elérhető volt a termék (az árfigyelő G7-es kigyűjtése szerint), és 17 hónapja 260 forint körüli átlagáron volt kapható a KSH statisztikája alapján. Most az átlagár 458 forintra jön ki.

Napraforgó-étolajból sincs most éppen akciós, a legolcsóbban a Sparban vehetünk (482 forintért), a legdrágábban a Tescóban (929 forintért). A legtöbb helyen az étolaj is drágább, mint a július 31-i utolsó ártopos napon (a legolcsóbb termék akkor 519 forint volt), a KSH átlagáránál pedig öt termék volt drágább csak. Az augusztus 2-i átlagár az árfigyelő árai alapján 665 forint.



A sertéscombnál az látszik, hogy a legolcsóbb kerül annyiba (Tesco, 1229), mint amekkora a keddi utolsó napi legolcsóbb árstopos ár volt, a többi mind ennél drágább. És kettő kivételével az összes többe kerül, mint a KSH-s átlagár. Ennek megfelelően az augusztus 2-i átlagár is jóval magasabb (1769 forint), mint a korábbi árak. A két akciós termék pedig csak a negyedik, ötödik legolcsóbb lett. (Ahol nem 1 kilós volt a kiszerelés, ott is a kilós árat vettük figyelembe, az összehasonlíthatóság végett.)

A csirkemellfiléből egy oldalra nem fért rá az árfigyelőben a kínálat – mi csak az első oldalon található termékeket gyűjtöttük ki, plusz a legdrágábbat, hogy látható legyen, tól-ig milyen árakon kínálták a terméket az árfigyelőbe beterelt multiláncok. Az árfigyelő július 31-i árainál egy kivételével termék drágább, és a KSH átlagárát is a zöme meghaladja. A legolcsóbb csirkemell a Tescóban kapható (1399 forint), a legdrágább az Aldiban (4349 forint), az átlagár 2278 forintra jött ki (az ábrán szereplő árak átlaga), ami szintén jócskán felülmúlja az árfigyelős legolcsóbb keddit (1499 forint), és a KSH-s júniusi átlagárat is (1770 forint). Az egyetlen akciós termék a középmezőnyben volt. (Ahol nem egy kilós volt a kiszerelés, ott is a kilós egységárat tüntettük fel.)

A tojás egy kicsit kakukktojás olyan szempontból, hogy a jelenlegi árak az ábrán feltüntetett legdrágább kivételével mind befértek az utolsó legkisebb árstopos ár (680 forint), illetve a KSH-s átlagár (894 forint) alá is, pedig még akció sincs éppen. Az ábrán feltüntettnél bővebb volt egyébként a tojáskínálat az árfigyelő szerint – mi csak az első oldal árait és a legdrágább terméket (Tesco, 1010 forint) gyűjtöttük ki. A legolcsóbb tojás pennys volt (445 forint), az átlagár 651 forint lett az ábrán feltüntetett árak alapján.

A 2,8 %-os UHT tejnél szintén nincs akció. Két termék fért be a keddi utolsó legolcsóbb árstopos ár (209 forint) alá, egy pedig pont annyiba került, a többi drágább volt annál. A termékek több mint fele kevesebbe került viszont, mint a KSH átlagára (300 forint). Az augusztus 2-i átlagár 282 forint lett egyébként, ami alatta van a KSH-s átlagárnak. A legolcsóbb tej 205 forintba, a legdrágább 378 forintba került augusztus 2-án az árfigyelő alapján.