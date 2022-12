Nem támogatja a geotermikus szakma a kormány új engedélyeztetési, felügyeleti terveit

Szerintük a tervezet alapján nem egyszerűbb, hanem bonyolultabb lesz az eljárás.

A kialakult energiaválság enyhítésére a kormány az október 21-i határozata alapján növelné a geotermikus energia felhasználását. Ennek érdekében a kinyerés és az energetikai hasznosítás engedélyezési és felügyeleti hatásköreit teljes egészében a bányafelügyeletre bízná azzal, hogy az eljárásokat egyszerűsítsék. Egy november 2-án benyújtott, a bányászati törvények módosításáról is szóló törvényjavaslatból már a részletek is körvonalazódnak. A tervezetet a benyújtása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátották. A szakmai érdekképviselet, a Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) több okból sem támogatja a törvénytervezet elfogadását.

Nem látszik az egyszerűsítés

A kabinet szándéka szerint tehát a bányafelügyelethez tartozna a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatos engedélyezés, ráadásul az egyszerűsítés jegyében. Jelenleg mindenféle termálvíz-hasznosítás (energetikai, ivóvíz, illetve fürdési céllal is) vízjogi engedély alapján megy, a bányahatóság pedig a különböző ásványi anyagok kinyerését (például kőolaj, ércek, homok, kavics, stb.) engedélyezi. Ez változna úgy, hogy a termálvíz-hasznosítás is a bányafelügyelethez kerülne. Az MGtE-nek nincs ellenére a hatóságváltás önmagában, amennyiben azt a jelenleginél jobban előkészítik, hogy a bevezetése minél kisebb fennakadást okozzon. A tervezetet azonban az abban foglalt részletek miatt mégsem támogatják.

Mint Szita Gábor MGtE-elnök lapunknak elmondta, a vízjogi engedélyezés nem egyszerű dolog, de a szakma már begyakorolta, ismeri, még ha időközben voltak is változások. A megjelent törvénytervezet alapján a geotermikus hasznosítás engedélyezése a jelenleginél nem egyszerűbb, hanem bonyolultabb lesz azáltal, hogy a bányafelügyelethez kerül. Mégpedig azért, mert a geotermiánál is megtartja azt a hármas tagozódást, amely a bányászati engedélyezésnél megszokott. Eddig a termálvíz hasznosításához a vízjogi engedélyezés egy lépésben történt.

A tervezet szerint a bányafelügyelet

ad ki kutatási engedélyt a geotermikus energia kutatásához,

állapít meg geotermikus védőidomot (a földkéreg e célra elhatárolt része) a geotermikus energia kinyeréséhez,

és köt szerződést a bányavállalkozóval a geotermikus energia hasznosítására.

Mivel három „engedély” kell majd, ez nem fogja egyszerűsíteni a folyamatot a szakmai érdekképviselet véleménye szerint, és az engedélyezés időigényét is megnövelheti. A jelenlegi vízügyi engedélyezés ugyanis „egyablakos” rendszerű és viszonylag gyors.

A hatóságváltás időpontját sem tartja szerencsésnek az MGtE, ha rajtuk múlna, későbbre tennék, mivel most energiaválságban vagyunk, amikor energiabiztonságunk növelése, az energiahordozók importjának mielőbbi csökkentése az elsődleges érdek. Véleményük szerint a hatóságváltás önmagában is olyan jelentős változás, ami csökkenti a kiszámíthatóságot. Ehhez jön még a tartalmi módosulás, valamint az, hogy a bányahatóságnak nincs gyakorlata a termálvizes geotermikus létesítmények engedélyezésében. Bár a bányatörvény 2009-es módosítása után a 2500 méter alatti geotermikus beruházások engedélyezése a bányahatóság hatáskörébe került, azonban ilyen eljárást eddig alig folytattak le.

Spekulációra ad lehetőséget

Anélkül, hogy nagyon belemennénk a szakmai részletekbe, néhány szempontot kiemeltünk még az MGtE-nek a tervezettel kapcsolatos észrevételeiből. Írták például, hogy nem derül ki, a kutatás kötelezően elvégzendő munkafázis-e, vagy a vállalkozó szabadon dönthet, kutatással vagy a nélkül kezdi-e meg a geotermikus beruházását. Az elmúlt hat évtizedben ugyanis a bányatörvény szerinti kutatást jellemzően nem végzett senki, aki például 1800–2000 méterről szeretett volna termálvizet kinyerni, mert a korábbi kutatások, fúrások, mérések alapján ilyen szempontból ismertnek, feltérképezettnek tekinthető az ország. A kutatást az egyesület véleménye szerint nem szabad kötelezővé tenni.

Ha a kutatási fázis mégis kötelező lenne, az fölvetne szerintük egy elég komoly problémát, mégpedig a spekulációs célú területfoglalást. Azzal, hogy egy kutatási engedély 4 évre szól, ami további 2 évvel meghosszabbítható, a kutatási engedély birtokosa elég hosszú ideig lefoglalhatja a területet ahhoz, hogy elvegye a lehetőséget más vállalkozásoktól, önkormányzatoktól, amelyek szintén hasznosítanák a geotermikus energiát. Jelenleg egy elvi vízjogi engedély 1 évre szól, ami legfeljebb 1 évvel hosszabbítható, és ez lényegesen szűkebb teret ad a spekulációknak.

Új, előzmények nélküli elem a tervezett engedélyezésében a bányahatóság és a bányavállalkozó között megkötendő szerződés, 20 plusz 15 évre. Az egyesület szerint ezzel az a gond, hogy az aláírásáig és utána is számos kötelezettséget kell magára vennie a vállalkozónak, amelyek betartása nem egyszerű, részben pedig hatáskörén kívül is áll.

A tervezet előírja a bányavállalkozónak, hogy a kitermelt vizet a technikai és földtani lehetőségekhez képest teljes mértékben sajtolja vissza. Jelenleg, mint írtuk, nincs visszasajtolási kötelezettség (a fürdési célú hasznosításnál pedig nem is engedélyezett). Mint az MGtE megjegyezte, a visszasajtolás nehéz kérdés, a normaszöveg szerinti „technikai és földtani” lehetőségek jogilag nehezen megfoghatók. Másrészt a visszasajtolás legfőképp a költségtakarékosság miatt mellőzött Magyarországon. A vízvisszasajtolás kizárólag vízügyi hatáskör, a bányahatóság ebben csak közvetítő szerepet kaphat – szögezték le.

Pénz biztosan kell hozzá

A tervezet részletezi azt is, hogy a geotermikus energia hasznosítását milyen területeken (például távfűtés, ipar, kertészet) tartanák fontosnak, ám az egyesület szerint hiányos és részben vitatható, ellentmondásos a felsorolás. Úgy vélik, a geotermikus energia piaci értékesíthetőségét nem érdemes kategorizálni, mert a hasznosításnak mindenekelőtt a forrásoldal és a fogyasztói oldal hőmérsékletei szabnak határt.

Határozott véleményük, hogy a geotermikus ágazat fölpörgetését nem az engedélyezési rendszer átalakításával kell kezdeni, hanem a beruházási támogatások visszaállításával, melyek részben lehetnek visszatérítendő támogatások is. Megemlítik, ezen a téren az első lépés megtörtént a Geotermia-2021/1 pályázat 2021. június 8-i meghirdetésével, bár a benyújtott támogatási kérelmeket csak egy év késéssel bírálták el, és a rendelkezésre álló keret szinte ki is merült. (A rendelkezésre álló 6 milliárd forintból 4,77 milliárd forint már gazdára lelt a pályázatot koordináló Nyugat-balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint.) Az erőfeszítéseket mindenekelőtt arra kell összpontosítani az MGtE szerint, hogy elegendő mennyiségű, bárki által és folyamatosan hozzáférhető, szigorúan csak szakmai alapon odaítélt támogatási forrás álljon rendelkezésre, amire 2–3 hónapon belül számíthatnak is a pályázók.

Az 1–1,5 milliárd köbméter földgáz kiváltása geotermikus energiával csak így lehet reális – utaltak az azóta megszűnt TIM október végi közleményére. Ám a 2030-as határidő irreális szerintük. De attól még fontosnak tartják, hogy újra lendületet kapjon a geotermikus ágazat.