Egyre nehezebb tankolni, az FBSZ szerint azonnal meg kéne szüntetni az ársapkát

Ez a harmadik hét, hogy a Mol az üzemanyagellátás biztonságára hivatkozva nem szállít üzemanyagot azokra a kiskutakra, amelyeknek korábban nem ő szállított. Nekik februártól kellett árszerződniük a Molhoz, ugyanis a korábbi nagykereskedőik nem szolgálták ki őket onnantól, hogy a kormány ársapkássá tette a nagykerárat is. Emiatt mintegy 260 vállalkozás kötött ellátási szerződést a Mollal. Így nagyjából 500 kutat érint közvetlenül, hogy harmadik hete nem kapnak üzemanyagot a Moltól. De az összes többi kutat is érinti a kiskutak kiszáradása. Üzemanyagpiaci körkép.

Ma már sajnos mindenki érzékeli, hogy bedőlt Magyarországon a biztonságos üzemanyagellátás

– mondta a 24.hu-nak aF üggetlen Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor. Az árstopot szerinte már régen meg kellett volna szüntetni, hogy enyhüljön a keresleti nyomás a piacon és a százhalombattai finomítón, ahol információi szerint komoly műszaki problémák adódtak. Az FBSZ-nél remélik, a finomítói gondokat mihamarabb sikerül orvosolni, mert igen komoly fennakadások vannak az ellátásban.

A kiskutakon legfeljebb 1–3 liternyit lehet tankolni az ársapkás termékekből, a még a tartályokban lévő minimális készletekből – az autósok egy része ennyivel nem is bajlódik, inkább a nagyobb kutakra megy szerencsét próbálni. De most már azoknál sem feltétlenül tudnak teletankolni.

Tapasztalataik szerint eddig az volt a jellemző, hogy az autósok hagyták lefogyni a tankot harmadig, negyedig, és csak akkor mentek el tankolni, most meg ha már a tank negyede elfogyott, mennek, nehogy hoppon maradjanak. Ezzel az üzemanyagellátó-rendszerből kiszívják a maradék tartalékokat is. Nem használt az amúgy is túlterhelt rendszernek az sem, hogy a hétvégén SMS-ben üzengettek az emberek egymásnak arról, hogy azonnal kivezetik az árstopot – ez ugyan nem volt igaz, de sokan soron kívüli tankolást iktattak be emiatt.

Már a Mol-kutakon sem biztos, hogy tud tankolni, aki szeretne – az FBSZ visszajelzései alapján nem kevés város van üzemanyag nélkül.

Már Budapesten sem biztos a tankolás

Elég komollyá fokozódtak az üzemanyag-ellátási problémák – mondta a 24-hu-nak a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, Bujdos Eszter is. Azzal ugyanis, hogy a kiskutak már harmadik hete nem kapnak üzemanyagot a Moltól, a forgalom átterelődött a nagy kutakra. Tudomása szerint a Mol százhalombattai finomítója jelenleg 55 százalékon üzemel, és nagyon hiányzik a 45 százaléknyi kiesés a kutakról. (Kérdeztük a Molt is, a válaszukat még várjuk. A cég szerdán – miután Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, aggasztó fejlemények merültek fel az üzemanyagárstop körül – annyit közölt, hogy az ellátásbiztonság valóban sérül, és bár a Mol igyekszik rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, a vállalat importcsatornáin már több mennyiséget nem tud behozni.)

Bujdos is úgy tudja, hogy most már a Mol a saját kútjait sem tudja ellátni. Ők nyilatkozták, hogy 70, sőt akár 100 kútjuknál is lehet átmeneti készlethiány – tette hozzá.

Kevesebb üzemanyag jut a Shell kútjaira is tudomása szerint, talán csak az OMV van kicsit jobb helyzetben, mert már Schwechatból is tud hozni üzemanyagot, bár továbbra sem érdekelt abban, hogy veszteségesen adjon el. Megjelent új szereplőként az Orlen (Unipetrol néven már itt voltak nagykereskedőként), náluk úgy tudni, részben van üzemanyag.

Nem lehet most tuti tippet adni arra, hol tud valaki biztosan tankolni – olyan kút is lefogyhat, ahol eddig folyamatosan biztosított volt az ellátás.

Ahol a közelben máshol sehol nincs üzemanyag, ott előbb-utóbb azon a kúton is elfogy, amelyiken eddig mindig lehetett kapni, ha mindenki hozzájuk megy.

A mindenkori B verzió, hogy tankoljunk prémium üzemanyagot, piaci áron. Bár Bujdos Eszter tud olyan kutakról is, ahol már az sincs – akár a tankolási pánik amiatt, akár amiatt, hogy nem kapnak a nagykereskedőtől. Baranya, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből már két hete folyamatosan azt hallják, hogy problémás a tankolás, de immár a fővárosból is érkeznek ilyen hírek. És a nagy kútláncoknál is vannak korlátozások, a Molnál maximum 50 litert lehet tankolni a normál kútoszlopokon, az OMV-nél szintén, a Shellnél pedig 20 ezer forintért lehet tankolni benzint, 50 ezer forintért gázolajat, utána nem mér tovább a kútfej.

A kisebb kutakon pedig könnyen belefuthatunk abba, hogy 1, 2 vagy 5 liternél többet nem lehet tankolni ársapkásból, de a prémium, piaci áras üzemanyagokra is már korlátozás van számos helyen. Ennek ellenére az üzemszünetet minden kis kút igyekszik elkerülni, akár még úgy is, hogy prémium üzemanyagól ad el néhány litert ársapkásan, csak hogy mondhassa, volt ársapkás forgalma, hogy ne kelljen átadnia az üzemeltetést, és ne kelljen elküldeni az embereiket, hogy legalább a shop működni tudjon, vagy az autómosó.

Januártól, úgy véli, még tovább mélyülhet a baj, ha a benzinkutak is megkapják az első emelt díjas rezsiszámlákat, amelyek a jelzések alapján akár tízszeresére is növelhetik az energiaköltségeiket. Áram nélkül nem képesek működni a benzinkutak, viszont ebben a kivéreztetett állapotban nem fognak tudni tízszeres árat fizetni – magyarázta.

Nehéz lesz visszakapaszkodni a korábbi megszokott rendbe

Mindkét szakember egyetértett abban, hogy az ársapkát mihamarabb ki kellene vezetni, hogy mérséklődjön a keresleti nyomás, valamint abban is, hogy a Mol kieső kapacitása nagyon hiányzik, és a kiesett 30 százalékos import is nagyon kéne, hogy visszajöjjön, hogy tehermentesítse valamennyire a Molt. Bujdos Eszter is utalt az ársapka megszüntetéséről körbeküldött hamis SMS-ekre, ami alapján tömegek indultak neki tankolni. De mint emlékeztetett, a korábbi szigorítások bejelentése után is voltak hasonlóak tapasztalatok. Szerinte ami

az ársapka eltörlését illeti, gyors döntésre lenne szükség, mert így is akár két hónapba telhet, amíg a régi ellátási rend visszaáll.

Mindketten úgy vélik, hetekbe, de akár hónapokba is beletelhet a rendszert újra úgy feltölteni, ahogy korábban fel volt töltve.

Szóba került az is, hogy az orosz embargó alól felmentést kaptunk, így amíg a Barátság kőolajvezeték működik, addig kapunk orosz olajat, de ha valami történik vele, akkor Horvátország, Magyarország és Szlovákia is üzemanyag nélkül marad – mindhárom országot a Mol látja el. Egri Gábor arra is kitért, hogy az a 30 százaléknyi import, ami korábban jött be az országba (amíg a nagykereskedelmi ár nem lett ársapkás februártól), időközben talált magának máshol helyet. Kérdés, hogy ezt a mennyiséget mikor sikerül visszacsábítani Magyarországra – szerinte nyilván csak akkor, ha magasabb árat tudnak itt realizálni, mint ahova most szállítanak.

Mosonmagyaróvár – tankolási körkép Kollegánk körbejárt Mosonmagyaróváron, hogy testközelből lássa, hogy áll az osztrák és a szlovák határhoz is közel eső városban az üzemanyagellátás. A Molnál azt mondták, hogy egész héten volt benzin és gázolaj, de mindig sorok voltak, így volt ez hétfőn, is 4–5 autó állt mindegyik kútoszlopnál. Az alkalmazott szerint más kutakon nemigen volt üzemanyag. Az OMV-nél kollegánk látogatásakor éppen volt, szintén 4–5 autó állt sorba, kútoszloponként, 20–25 percet kellett várnia egy-egy autósnak. Egyébként úgy tapasztalta, hogy viszonylag rövid ideig tankoltak az autók, vagyis nem üres tankkal mentek a kútra, de teletankolva távoztak. A Shell M1-esnél lévő nagy forgalmú kútján nem volt üzemanyag, és nem is tudták megmondani, hogy mikor lesz. A diszkont benzinkutakon (Tesco, Orange) nem látott autót, amikor éppen arra járt.

A kisbenzinkutak negyedik negyedévi ártámogatása továbbra sem érkezett meg, az FBSZ pedig továbbra is próbál lobbizni az ársapka eltörléséért, de hogy ebből mikor lesz valami, arról nincs információjuk, csak annyit tudnak, hogy a kormány foglalkozik a kérdéssel. Jelenleg 617 a benzin, 681 forint a gázolaj piaci ára –

Egri Gábor szerint minden átmenet nélkül a piaci árra kellene átállni, különben egyre inkább ki fog száradni az ország, és egyre nehezebb lesz talpra állni.

Mivel a stratégiai készleteket is lefogyasztották, így a játéktér jelentősen beszűkült. Ha a Mol nem tudja rendbe hozni a százhalombattai finomítót, illetve valami történik a Barátság kőolajvezetékkel, akkor az ország megáll.