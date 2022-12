Vasárnapra rengeteg benzinkúton elfogyott az üzemanyag, Szlovákiában lehet tankolni

Vasárnap estére Budapesten és az ország több pontján is kifogytak az üzemanyagból a benzinkutak – írta a Telex.hu olvasói beszámolók alapján. A portál Facebook-oldalára egy óra alatt több száz visszajelzés érkezett az üzemanyag-hiánnyal kapcsolatban.

A XVII. kerületben csak gázolaj van, az is csak egy két helyen, Csepelen hasonló a helyzet.

Az Árpád híd budai oldalán található Mol-kútnál nincs benzin, gázolajból is csak a prémium.

Miskolcon és környékén péntek óta nincs benzin, se ársapkás, se rendes. Ahol mégis van, ott egy liter dízelt vagy max. 10 litert lehet tankolni a nem ársapkás benzinből.

Egy olvasó párja Nyíregyházán három benzinkútnál is próbálkozott, de nem volt se piaci áras, se 100-as benzin sehol.

Solton se benzin, se gázolaj.

Jászberényben sehol sem lehet már tankolni.

Pomázon a Mol-kútnál, Esztergomban a Shell-kútnál nincs üzemanyag.

Gárdonyban délutánonként rendszeresen nincs sem 95-ös, sem 100-as benzin. Kápolnásnyéken hatósági áron adnak 2–5 litert.

A csepeli Obi mögötti Lukoil-kúton annyira elfogyott minden, hogy bezárt az egész benzinkút, még a bolt is.

A bácsalmási Mol-kúton se dízel, se 95-ös nincs, a bólyi Mol-kúton pedig csak dízel, benzinből még prémium sem.

A budapesti Váci úti OMV-, Shell- és két Mol-kúton is csak dízelt kapni, ahogy kifogyott a Bogdáni úti Mol is.

Kifogyott az oroszlányi és a törökbálinti Shell is.

Hajdúböszörményben kifogyott a 95-ös benzinből a Mol- és a Shell-állomás is.

Üllő három benzinkútjából egyiknél sem lehet tankolni.

Monoron már egy hete zárva van a Shell-kút, ha mégsem, akkor csak 100-ast kapni.

Nincs se 95-ös, se 100-as benzin Baja két-két Shell- és Mol-kútjánál.

A budapesti Kőbányai út Shell- és Mol-kútjainál sem lehetett tankolni, ahogy a Gyáli úti Molnál sem, illetve az Istenhegyi úti Mol, az Alkotás úti Shell és a BAH-csomópontnál található OMV is kifogyott.

Záhonyban ársapkás már nincs, de prémium még van.

Egerben sem az OMV-ben, sem a Shellnél, sem a Molnál nem volt semmilyen benzin.

Csorna mindhárom benzinkútja kifogyott a benzinből, csak gázolajat lehet kapni.

Szarvason négy benzinkútból kettő nagyjából egy hete üres.

Kifogyott a benzin Velencén az M7-es melletti Mol-kutaknál szombaton, és ez volt múlt héten is.

Az egyik beszámolóban részletesebben leírták, hogy sem 95-ös benzin, sem hatósági áras gázolaj nincs Lakitelek, Cserkeszőlő, Kunszentmárton és Mezőtúr Mol-kútjain, Törökszentmiklóson pedig a Mol-kút mellett kifogyott a Shell-kút is. Egy másik olvasójuk nyolc különböző kúton volt Érd, Budaörs és a XI. kerület környékén, de sehol nem volt benzin, még az autópálya mellett sem. Üres a gödöllői Mol- és Shell-kút is, ahogy a veresegyházi OMV is.

Egyik olvasójuk ezt írta: „Nem tudtam tankolni pénteken a III. kerületben, Szentendrén és Pomázon.

Cserébe Szlovákiába tankoltam 1,7 euróért, mert ott van.

Sokan számoltak be olyan tapasztalatról is, hogy valahol még tudtak tankolni, utána nem sokkal viszont az a kút is elesett.

Az autósok körében is érezhető a feszültség, az egyik kommentelő azt írta, hogy a maglódi bevásárlóközpont kútjánál volt üzemanyag, ezért 40 percbe telt, de sikerült tankolni. Közben viszont két autós annyira összeszólalkozott, hogy az egyik utasai a másik visszapillantóit letörve, ordítozva, csapkodva próbálták felrántani a sofőrülés ajtaját.

A helyzet javulására nem lehet számítani, hiszen több kút is levelet kapott a MOL Nagykereskedelmi Értékesítésétől, amelyben közlik, hogy az ország működése és energiabiztonsága érdekében a december 5-én kezdődő héten sem tudnak benzint és dízelt biztosítani nekik. Ez lesz a harmadik olyan hét, amikor azok a független benzinkutak, amelyek az energiaárak elszállása után kötöttek szerződést a MOL-lal, nem kapnak benzint és gázolajat.