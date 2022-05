Több tucat vállalkozás vár pénzére a gödi Samsungnál, 50 százalékos kifizetést akarnak lenyomni a torkukon

Fizetési problémák merültek fel Magyarország egyik legnagyobb beruházásán, a dél-koreai Samsung gödi akkumulátorgyárának építkezésén – értesült a 24.hu. A napokban a talajvízszennyezésre utaló mérési eredmények okoztak felzúdulást a gödi lakók körében, szerkesztőségünkbe pedig arról futottak be hírek, hogy a nagyberuházáson bedolgozó magyar vállalkozások 2-3 hónapja hiába várnak a fizetségre. Több forrásból származó értesüléseink szerint

az egyik dél-koreai alvállalkozó csődközeli helyzetbe került, összesen mintegy 3 millió euró kifizetésével maradt el a beszállítóinak.

Pénz helyett szóbeli ajánlatot kaptak, amiből azt hámozták ki, hogy két lehetőségük van:

vagy megkapják a követelésük 50 százalékát,

vagy felszámolásba dől az adós cég.

A hitelezőknek most főhet a fejük, hogy elfogadják-e a szerintük zsarolással felérő ajánlatot, megelégszenek-e a félpénzzel vagy ragaszkodnak a leszerződött összeghez és ezzel vállalják a kockázatot, hogy ha bedől az adós cég, elveszítik az eddig elvégzett munka, illetve nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Nem igazán értik, egyáltalán hogyan fordulhat elő nem fizetés Magyarország egyik legnagyobb, kiemelten kezelt, és rengeteg állami támogatással kistafírozott beruházásán.

Röpködnek az állami milliárdok A gödi Samsung gyár bővítése az egyike azoknak a megaberuházásoknak, amelyek révén Magyarország az elektromos autók akkumulátorgyártásában élre akar törni. Mint néhány hónapja megírtuk, összesen már több mint 2800 milliárd forint ehhez kapcsolódó beruházást jelentettek be, döntően dél-koreai invesztorok. A Samsung SDI gödi gyárbővítő beruházásának méretét annak bejelentésekor 390 milliárd forintra tették, kiemelten kezelik a projektet, a kormány az egész ipari parkot különleges gazdasági övezetté nyilvánította, és a Samsung beruházás útját – a beruházásra szabott jogszabályok mellett – állami pénzekkel is egyengetik. Mint korábban megírtuk, a Samsung által bejelentett három beruházás költsége összesen 763 milliárd forint, és mindehhez összesen 150 milliárd forint állami támogatás járult. A különleges státusz azzal jár, hogy a gödi önkormányzattól elvették a Samsung gyár iparűzési adóját, azt a Pest megyei önkormányzat oszthatja szét a települések között, vagyis az ellenzéki vezetésű várostól a kormány egy mozdulattal elvette a bevétele harmadát, egyben megfosztotta attól, hogy beleszóljon az ipari park ügyeibe. A gödi lakosok szenvedik el viszont a gyár működése, illetve az építkezés okozta zajterhelést és a veszélyes üzemmel járó más környezetszennyezéseket. Életkörülményeik drámai romlásáról itt számoltunk be, és arról is írtunk, hogy alig foglalkoztatnak a gyárban helybélieket.

A fizetési gondokkal küzdő alvállalkozó, mint megtudtuk, a Hallimprecision Hungary Kft., anyacége a dél-koreai bejegyzésű Hallimprecision Co. Ltd., amely a cégiratokban hol egybe, hol különírva szerepel. A magyarországi leány székhelyét Undra, egy cseppnyi Győr-Moson-Sopron megyei, osztrák határ menti településre jegyezték be, ahol nem kell iparűzési adót fizetni és a polgármesteri hivatal mellett biztosít irodát egy bodonhelyi székhelyszolgáltató. Az ilyen cégek arra valók, hogy megoldják a szükséges adminisztrációt, beleértve a posta kezelését. Az egyik beszállító azonban arról számolt be, hogy már fizetési felszólítást is küldött, fizetési meghagyással is próbálkozott, de állítása szerint a Hallimprecision címén nem vették át a küldeményeit. Emailben feltett kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem reagált a cég, ha válaszolnak, frissítünk.

Tavalyi gazdálkodási adatairól még nincs adat a cégbíróságon, csak annyit látni, hogy a mérlege 2020-ban nem festett rosszul, 538 millió forint forgalmat mutatott ki és 42 millió forint nyereséget könyvelt el. A tartozásoktól sem fuldoklott, 2020 végén bő 57 millió forint szerepelt a kötelezettségek soron. Fizetési problémái viszont lehettek korábban is – a 2018-ban alapított kft. ellen az Opten adatbázisa szerint 10-szer indult végrehajtási eljárás, néhányszor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatósága lépett –, de ezek az ügyek, úgy tűnik, rendre megoldódtak.

A gödi projektet belülről ismerő forrásaink arról számoltak be, hogy a Samsung SDI nagyberuházásán cégek garmadája dolgozik, a kivitelező a Samsung Engineering Magyarország Építőipari Kft., és ez rengeteg alvállalkozóval áll szerződésben, jellemzően dél-koreai érdekeltségű vállalkozásokkal, amilyen a Hallimprecision is. A Samsung Engineering számára alighanem jó biznisz a magyar projekt, legalábbis a 2020-as mérlege alapján 75 milliárd forint árbevételt és 9 milliárd forint nyereséget könyvelt el adózás után. A Szöulban bejegyzett Samsung Engineering Co magyar leánya a 2016-os alapítás óta durván 22 milliárd forint nyereséget ért el.

A Hallimprecision paneleket szerel, acélszerkezeti munkákat végez a gödi építkezésen, fontos szerepe van tehát a kivitelezési munkákban, de a szerkesztőségünkbe befutó információk szerint 2-3 hónapja nem fizet a beszállítóinak. A lapunknak név nélkül beszélő források azt mondták, kisebb csúszások voltak korábban is, de ekkora késedelmet eddig nem tapasztaltak. Úgy tudják, mintegy 3 millió euró, azaz több mint egymilliárd forint az összes tartozás, amit rendeznie kellene a Hallimprecisionnak.

A szerződésnek megfelelően fizetünk – hárította el Youngil Song, a Samsung Engineering Kft. ügyvezetője a feltételezést, hogy esetleg a legfelső szinten adódtak problémák, hogy a kivitelező nem fizette volna ki a Hallimprecisiont, és ezért akadt el a pénzáram, ezért nem jutottak pénzükhöz a Hallimprecisionnal szerződésben álló cégek. Emailben átküldött kérdéseinkre azt válaszolta, nem tudja, mi okozza a fizetési problémát, és azt sem tudja, van-e, illetve mennyi az adósság a beszállítókkal szemben. Arra a kérdésre, hogyan tervezik a beszállítók kifizetését, nem túl biztató választ adott:

Fogalmunk sincs.

Nagyobb fennakadásról ugyanakkor feltehetően nincs szó, kérdésünkre, hogy veszélyezteti-e a fizetési probléma a gödi gyárépítést, azt közölte, hogy „az építkezés a tervek szerint halad”. Megkérdeztük, hogy a Samsung SDI-t tájékoztatták-e a fizetési nehézségekről és milyen megoldást kér a beruházó. A válasz szerint nem tájékoztatták az SDI-t, és a beruházó nincs olyan helyzetben, hogy megoldást kérjen, mivel nincs szerződéses kapcsolatban a Hallimprecision beszállítóival.

Youngil Song ügyvezető válaszaihoz képest egészen más történet kerekedik ki a beszállítók elmondásából. Utóbbiak szerint szokatlan egyezkedés kezdődött az adósságról, amibe a fővállalkozó Samsung Engineering is belefolyt. Volt olyan egyeztetés, ahol a tárgyaláson megjelent egyik személy állítólag a Samsung Engineering vezető munkatársaként mutatkozott be. Az derült ki, hogy a Samsung Engineering „segíteni akar” a helyzet megoldásában, de csak arra van mód, hogy a tartozások 50 százalékát kiegyenlítsék. Az ajánlatnak írásos nyoma nincs, a beszállítók dokumentum híján tulajdonképpen azt sem tudják, kitől kapták az ajánlatot, semmi sincs a kezükben. A beszállítóknak ezzel együtt végig kell gondolniuk, mit tegyenek: megelégszenek-e félpénzzel vagy kockáztatják, hogy még rosszabbul járhatnak, ha – amint azt az egyeztetésen meglebegtették – felszámolásba dől a Hallimprecision.

Érdeklődtünk a Samsung SDI-nél is, tudnak-e arról, hogy kifizetetlen bedolgozó cégek vannak tucatjával az építkezésen, mi az oka ennek, esetleg a beruházónak valamilyen gondja van és ezért nem fizet? A Samsung SDI cikkünk megjelenéséig nem adott választ, így azt sem tudtuk eldönteni, hogy van-e alapja az olyan feltételezéseknek, hogy nem igazi fizetési problémáról, hanem inkább erőfölénnyel visszaélésről van szó.

A gödi építkezésre a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának megvan a pénze, ahogy a kivitelező Samsung Engineeringnek is, csak az nem jut el a beszállítókig. A beszállítók olvasatában egyszerűen megzsarolták őket, hogy a munkájukért, szolgáltatásukért fogadjanak el félárat, ellenkező esetben elveszíthetnek mindent. A hangulatukon nem javít, hogy a Hallimprecisionnak kiszámlázott munkákért, illetve szolgáltatásokért az áfát már be kellett fizetniük, miközben nem láttak még egy fillért sem a megrendelőtől.

A vállalkozók azért is értetlenül állnak az ajánlat előtt, mert a magyar jogszabályok az építőipari körbetartozások megelőzése érdekében előírják egy fedezeti alap létrehozását, éppen az ilyen esetekre. Jogszerűen úgy kellene kinéznie a kifizetéseknek, hogy az Samsung Engineering által a Hallimprecisionnak kifizetett összegből először a beszállítóknak kellene megkapniuk a pénzüket, így tulajdonképpen elő sem állhatott volna a fent vázolt helyzet.

A független építőipari szakembereket ugyanakkor nem lepte meg a gödi építkezésről kiszivárgott hír. Azt állítják, a gödihez hasonló kiemelt nagyberuházásokon sok alvállalkozó megégette már magát. Gyakran gondot okoz, hogy markánsan különbözik egymástól a beruházó és az alvállalkozók üzleti kultúrája, és a magyar hatóságok nem követelik meg olyan rigorózusan a hazai jogszabályok betartását, mint ahogy azt mondjuk Németországban teszik a magyar építőipari vállalkozásokkal szemben. Megkérdeztük a külföldi befektetéseket menedzselő Külügyi és Külgazdasági Minisztériumot, figyelemmel kísérik-e a Samsung gödi beruházását, ellenőrzik-e, hogy a kiemelten kezelt és támogatott projekten minden a magyar jogszabályoknak megfelelően történik, tudnak-e a kifizetetlen magyar beszállítókról és mit tesz a minisztérium az ügyben, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.