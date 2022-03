Csillapodott a pánikvásárlás, de még mindig több sebből vérzik az üzemanyag-kiszolgálás

Továbbra is hol van, hol nincs üzemanyag. A Mol új korlátot vezetett be, miközben a benzinkutakra hárítaná a kiszállítást. A fuvarozás durván drágul, és közben a kutakra zúdul a népharag.

Számos kisebb benzinkút akad, ahol még szerdán sem tudták a leggyakrabban tankolt 95-ös benzinnel, illetve gázolajjal kiszolgálni az ügyfeleiket, mert nem érkezett meg hozzájuk az üzemanyag-utánpótlás. Van, ahova már befutott a tanker. A györkönyi benzinkút például szerdán délelőtt kilenc után írta ki, hogy két szállításuk ugyan még függőben van, de már kaptak 95-ös benzint és gázolajat is. Náluk van nagyteljesítményű kútoszlop is, ott azonban csak azok tankolhatnak, akik készpénzzel vagy bankkártyával fizetnek. Akik üzemanyagkártyát használnának, azok nem, mert a kasszarendszerüket csak így tudták beállítani – írták 12-én.

A nagyharsányi benzinkútra már március 15-én érkezett üzemanyag – ők március 10-én posztolták ki, hogy kifogytak, azóta a nemzeti ünnepen kaptak először új szállítmányt. A kemecsei kút március 11-én írta ki, hogy sajnos aznap sem kapnak üzemanyagot – akkor még 100-as prémium benzinjük volt, ám a nemzeti ünnepen az is elfogyott. Új poszt nincs, ami azt jelenti, hogy még mindig nem kaptak üzemanyagot, ugyanis azt írták, ha érkezne, azt azonnal jelzik. A madarasi benzinkút március 10-én közölte, hogy se gázolaj, se benzin nincs náluk. Újabb poszt sincs. A bodrogkeresztúri benzinkút március 9-én adta hírül, hogy nincs náluk sem 95-ös benzin, sem gázolaj, csak 100-as benzin. Azóta, úgy tűnik, nem változott a helyzet, legalábbis azt ígérték, hogyha megjön az üzemanyag-utánpótlás, azt rögtön jelzik.

Jobban járunk, ha nem hoznak üzemanyagot

Március 9-e óta nincs sem benzin, sem gázolaj, csak prémium 100-as benzin egy vidéki benzinkúton, amely két nagykerrel áll szerződésben – az OMV-vel már több mint 25 éve, a Mollal pedig tavaly óta. Amikor legutoljára szállítottak nekik üzemanyagot, 7 forinttal drágábban kapták, mint amennyiért (480 forintért) eladhatták. Azóta ugyan befagyasztották a nagykereskedelmi árat is, de az üzemanyag kiszállítását is nekik kell kifizetniük, nem csak a 480 forintos nagykerárat. És ezt a költséget már nem feltétlenül fedezi a 20 forintos kompenzáció, amit majd valamikor utólag kapnak meg a kis kutak.

Milyen kereskedelem az, ahol többe kerül a beszerzés, mint amennyi az értékesítési ár?

– fakadt ki Zoltán, a kút vezetője

Mikor jön a kompenzáció? Hogy mikor jön a 20 forintos kompenzáció, és milyen formában érkezik, azt senki nem tudja, mert az innovációs és technológiai miniszter egyelőre adós a részletszabályokkal. Megkeresésünkre a minisztérium még nem válaszolt.

Zoltánéknál van nagyteljesítményű kútoszlop is, vagyis kiszolgálhatnák a 7,5 tonna feletti járműveket – ha lenne mivel. Azt se felejtsük el, hogy a nagyteljesítményű kútoszlopokon az üzemanyagot ugyan nagyjából 700 forintért mérhetnék, de amennyivel a 480 forintnál többet szednek be, azt a rendelet szerint vissza kell majd utalniuk a nagykereskedőnek.

Vagyis ezen az üzleten sincs haszon, sőt veszteség van, hiszen a kiszállítás díját is a kútnak kell állnia. Erre a forgalomra pedig nincs is 20 forintos utólagos támogatás.

Ha két nagyker szállít, kinek fizesse vissza a különbözetet? Zoltánnak van egy komoly technikai problémája is: nem tudja, mit tegyen majd, ha mindkét nagyker hoz nekik végre benzint és gázolajat. Be tudnák fogadni, azzal nincs gond, hiszen van elég nagy tartályuk. Azt azonban nem tudja, hogy ebben az esetben melyik nagykernek kell majd visszautalnia a piaci ár után járó pénzt az értékesítés után, hiszen nem tudják elkülöníteni, hogy a kúton eladott mennyiség pontosan melyik nagykeré volt.

Hogy mikor kapnak üzemanyagot, azt még szerdán délben sem tudta Zoltán.

A Mol azt írta neki, hogy a Duna alacsony vízállása miatt nem tudnak szállítani, mármint hajóval nem tudják továbbítani az üzemanyagot.

Az OMV meg részben azzal indokolt, hogy a finomítóiban karbantartás kezdődött. Zoltán csak azt nem érti, miért pont most.

Teljes nevét azért nem vállalta, mert a Mol-email apróbetűs részében azt is írták, hogy a levélben szereplő információkat nem oszthatja meg mással. A nagykerek emailjeikben csak annyival biztatták, hogy „legközelebb” ők is kapnak majd üzemanyagot. De hogy mikor lesz a „legközelebb”, azt nem közölték vele. Egy biztos, nem szerdán.

Összegzésül azt mondta, tulajdonképpen jobban jár, hogy egyelőre nem szállítanak neki, mert így kisebb a vesztesége: „csak” napi 45–50 ezer forint. A kúton dolgozó négy ember bérét egyelőre másik vállalkozásukból fedezik, hogy ne maradjanak jövedelem nélkül a családjaik.

Ahol van üzemanyag, ott technikai részletek okoznak gondot

Olyan jogszabályi környezetben vannak a benzinkutak, amelyek alapján nem lehet normálisan működni – mondta a 24.hu-nak a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szerdai közgyűlésén részt vevő Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója. Az FBSZ elnöke, Egri Gábor is megerősítette, a csütörtök éjszakai közlönyben megjelentek gyakorlati alkalmazása sok problémát vet fel, a szövetség 13 lényegi kérdést fogalmazott meg pénteken az ITM-nek – egyelőre várják a válaszokat. A rendelet alapján nem minden esetben egyértelmű például, hogy kinek adhatják 480 forintért, és kinek piaci áron a gázolajat.

A benzinkutak beszámolói alapján rengeteg feszültség, indulat csapódik le náluk – akik nem kaphatnak 480 forintért üzemanyagot, a kutasokon kérik ezt számon.

Közben a szállítások továbbra is csúsznak, számos helyen alig van üzemanyag a tartályokban.

Egri Gábor szerint azért nem folyamatos az üzemanyag-utánpótlás mert korlátos a fuvarkapacitás, vagyis nincs elég tartálykocsi, illetve sofőr, hogy a nagykereskedők ki tudják szolgálni az igényeket. Ha feltöltenek egy kutat, odaáramlanak a vevők, lefogyasztják a készletet, aztán ha egy másik kúton lesz üzemanyag, akkor ott történik meg ugyanez. Szerinte 24 órában kellene folynia kiszállításoknak, ám ehhez nincs elég tanker és sofőr.

Egyik olvasónk pedig azt jelezte, hogy a Mol nem szállít azoknak a benzinkutaknak, amelyeknek ebben a hónapban már leszállították az éves mennyiség 10 százalékát.

Egri Gábor is tud az újfajta korlátozásról, amit szerinte kapacitási, logisztikai okok miatt vezetett be a nemzeti olajtársaság. Megerősítette azt is, hogy míg korábban a Mol sok partnerének saját maga szállította ki az üzemanyagot, most azt jelezte a cég, hogy maguk a kutak menjenek el az üzemanyagért. A Mol egyelőre nem reagált a megkeresésünkre.

Durván megdrágul a fuvarozás

A hosszú hétvége egészen biztosan segített abban, hogy több helyen legyen újra üzemanyag, főleg a nagy, színes kutaknál. A kis, fehér kutaknál kevésbé igaz ez, jellemzőbbek a szállítási csúszások – mondta Bujdos Eszter. A weboldalukon azt írják, a jövedékiadó-csökkentéssel együtt 711 forint lehet a gázolaj kiskereskedelmi átlagára. Néhány kúttól származó információjuk szerint a piaci gázolajat 680–690 forintért is mérik jelenleg a 7,5 tonna feletti járművekbe, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járművekbe a nagynyomású kútoszlopokon. Vagyis március 13-a nulla órától 200 forinttal drágábban tankolhatnak például a fuvarozók, a buszok, a kommunális járművek, stb. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy ott, illetve olyan közel tudnak tankolni, mint eddig.

Becslésük szerint a kutak mintegy 20 százalékánál van nagynyomású kútoszlop – kérdés, hogy ez elég lesz-e azon vásárlók kiszolgálására, akik most csak itt tankolhatnak. Bujdos Eszter szerint nem csak az ársapkás, de a piaci ár is elég alacsony az európai uniós árakhoz képest – emiatt úgy véli, hogy a tranzitforgalom számára még mindig vonzó tankolási helyszín Magyarország, ezért aztán nem fog csökkeni a benzinturizmus, illetve a tranzittankolási nyomás. A helyi lakossági pánikvásárlása viszont érdemben csillapodhat, hiszen sokaknak már „tele van a tankja”.

Egri Gábor szerint a kis kutaknak szánt literenként 20 forintos támogatás az árstopos értékesítésnél már nem lesz elég arra, hogy fedezze a kiszállítás költségeit – ahhoz legalább 30–40 forint kellene. Ennek oka, hogy mivel a fuvarozók is csak piaci áron tankolhatnak, nagyon megdrágult a kiszállítás. Sőt, mindenfajta fuvarozás költsége emelkedik a drasztikus, hirtelen 200 forint/literes áremelkedés miatt. Azzal, hogy a gázolajat csak piaci áron vehetik a fuvarozók, mintegy 20–30 százalékkal nőhetnek a szállítási költségek – becsülte.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint az üzemanyag-ellátás legnagyobb kárvallottjai a mezőgazdasági termelők annak ellenére, hogy ők elvileg tankolhatnának 480 forintért a benzinkutakon. Gyakorlatilag ez nem ilyen egyszerű, a problémáról korábban ebben a cikkünkben írtunk.