A Sberbankon keresztül folyt a pénz Paksra, nagy építőipari cégeknek is vezetett számlát a bedőlt orosz bank

A legnagyobb NER-es építőipari vállalatok, gázkereskedők, agrárcégek, Bige László érdekeltsége, de még a Posta két biztosítója is bankolt a Sberbanknál.

A magyar gazdaságból hiányozni fog az a pénz, ami benn ég a Sberbankban – erről is beszélt Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújában. Konkrét összeget nem említett a miniszterelnök, de az első becslések szerint mintegy ezer olyan vállalat lesz, amelyiknek nem fedezi a kárát az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), azaz a betétesenként megszabott maximum 100 ezer eurós kifizetés (március 7-én a forint gyengülése miatt ez már 40 milliót fontot ért).

Az Opten adatai szerint több mint 16 ezer magyarországi cégnek vezetett számlát az orosz bank, közülük 6054-nek más pénzintézetnél nem is volt számlája. Megnéztük, hány állami cég, illetve 10 milliárd forintnál nagyobb árbevételű társaság fürödhetett be a Sberbankkal.

Az Opten a nyilvános cégadatbázisból hozzáférhető bankszámlaszámok alapján 14 – részben – köztulajdonú céget, a 10 milliárd forintnál nagyobb árbevételű vállalkozások közül pedig 54 sberbankos folyószámlával rendelkezőt talált.

Paks, Duna Aszfalt, Market, BKV

Az érintettek nem szívesen beszéltek arról, hogyan esett a választásuk a Sberbankra, milyen ügyletet finanszírozott nekik az orosz bank, és mennyi pénzük ragadt bent a végelszámolás miatt. Az Opten listáin nyolc olyan cég akadt, amelyiknek csak sberbankos számlája volt, a többiek máshol is bankoltak, de pusztán a bankszámla létezéséből nem következik, hogy feltétlenül kár ért egy céget. Az ugyanis nem látszik, hogy volt-e pénzforgalom, és ha igen, mekkora összeg volt éppen a Sberbanknál.

Nagyon gyorsan reagált lapunk kérdésére az ASE AO Magyarországi Fióktelepe, ám a cég munkatársa ingerülten hárította el az érdeklődést, és kikérte magának, hogy ilyesmit kérdezünk. A fióktelep a paksi ipari parkban bejegyzett, az atomerőmű-beruházásban érdekelt orosz Atomstroyexport magyarországi lerakata, és kizárólag a Sberbanknál volt számlája. A mérlegében követhető, hogy a paksi beruházáson elvégzett munkák után mekkora bevételt könyvelt el:

2020-ban 19 milliárd forint volt az árbevétele, egy évvel korábban pedig bő 65 milliárd forintot mutatott ki.

A fióktelep körül csak úgy repkednek a milliárdok, már a jegyzett tőkéje is 22 milliárd forintnál tart.

Más orosz érdekeltségi körbe tartozó cégek is találhatók a listán, ilyen például a dunaújvárosi Dutrade Zrt. kereskedő cég, az ISD Dunaferr Zrt. érdekeltsége. A dunaújvárosi vasműnél ugyancsak van nyoma Sberbank-számlának, ami nem csoda, hiszen a cégben az orosz külkereskedelmi bank, az állami Vnyesekonombank a főtulajdonos. Ugyancsak az orosz bank volt az egyik számlavezetője a Mercarius Flottakezelő Kft.-nek, amely gépkocsikat biztosít az atomerőmű számára, és orosz befolyás alá került, most is a Sberbank jelzálogjoga látszik az üzletrészein.

Az sem meglepő, hogy a kémbankként is emlegetett Nemzetközi Befektetési Bank által finanszírozott projekteknél felbukkan a Sberbank, így a mélykúti víziszárnyas-feldolgozó Hunent Zrt.-nél. De a korábbi cikkünkben említett szántódi turisztikai beruházásnál, a Balalandnál is megjelent az orosz bank. A Szántód Balaland Family Kft. ügyvezetőjét, a valaha quaestoros Vécsey Róbertet kérdeztük, mennyi pénzük fagyott be a Sberbanknál, ám választ nem kaptunk tőle. A cég idővel Jellinek Dániel érdekeltségébe került, üzletrészein a Nemzetközi Beruházási Banknak jelzálogjoga van, ezért kérdeztük, mennyire erős az orosz kitettség.

Az érintettek között van a BKV is, amely ritka kivételként szinte rögtön válaszolt. Eszerint

a fővárosi közlekedési vállalat 2017-ben nyitott pénzforgalmi bankszámlát a Sberbanknál „egyedi, rendkívül kedvező kondíciók mellett”.

Azt írták, hogy a bankszámlát – a BKV többi bankszámlájához hasonlóan – a napi pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására használták, a Sberbank végelszámolása pedig nem okoz problémát sem a napi, sem a hosszú távú működésben, és a cégnek nincs a Sberbankkal szemben az OBA által megtérítendő összeget meghaladó számlakövetelése.

Feltűnő, hogy egy egész sor NER-milliárdos építőipari vállalkozása van a sberbankosok között. A két éllovas, a miniszterelnök barátjaként elkönyvelt Garancsi István Market Építő Zrt.-je és a Szijjártó Péter külügyminisztert jachtoztató Szijj László Duna Aszfalt Zrt.-je. Mellettük a francia gyökerű Colas, a Dunai Györgyhöz kapcsolható Euroaszfalt, az Apáthy Endréhez köthető A-Híd Zrt. és a – Tiborcz István üzleti köréhez sorolt – Paár Attila győri milliárdos West Hungária Bau Kft.-je is az orosz bank ügyfelei között van. A NER új üstököse, az újabban kavicsbányászattal is foglalkozó Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Bayer Construct Zrt. az Opten adatai szerint több banknál tart számlát, legutóbb tavaly novemberben nyitott újakat a Sberbanknál, illetve decemberben a Gránit Bankban.

A megkérdezett építőiparosok közül csak a Market reagált, de érdemi választ nem adtak levelükben:

Ahogy a világon mindenhol, úgy mi is feszült figyelemmel kísérjük a sajnálatos háborús eseményeket. Még nem lehet tudni, hogy mi fog történni, milyen irányt vesznek az események, így a következmények súlyossága is felmérhetetlen a jelen helyzetben. Azzal számolunk, hogy az ukrán háború komoly változásokat fog generálni mind a nemzetközi, mind a hazai gazdaságban, konkrétumokat azonban még korai lenne mondani. Figyelünk, és bízunk a háború mielőbbi lezárásában.

A békepárti kinyilatkoztatással nem jutottunk közelebb a megfejtéshez, minek köszönhető az építőipari szektorban az élénk számlanyitási kedv a Sberbankban, köze van-e ennek a paksi építkezések reménybeli elnyeréséhez vagy esetleg más orosz beruházásokhoz.

Más ágazatból is akadnak érintett cégek, de az építőiparhoz képest kisebb arányban, így van a listán két kisebb gázkereskedő is.

A bőven évi 20 milliárd forint feletti éves forgalmú, műszaki cikkekkel kereskedő Mile Ipari Elektro-Nagykereskedés Kft. nem válaszolt lapunknak, de az internetes oldaluk tanúsága szerint arra kérik az ügyfeleiket, hogy a cég citibankos számlájára küldjék a befizetéseket. A már Jászai Gellért birodalmához tartozó Digi Távközlési Kft., illetve az Invitel Zrt. Sberbank-számláiról azt írták kérdésünkre, hogy azokat a korábbi tulajdonosok nyitották, korábbi hitelügyletekhez kapcsolódtak. A Digi-csoport értékesítését megelőzően az RCS&RDS csoport ezeket az ügyleteket lezárta, a Sberbanknál vezetett számlákat más tranzakciókra nem használták, így a bank végelszámolása egyik céget sem érinti.

A hatósági össztűz alatt álló, perbe fogott Bige László műtrágyakirály érdekeltségébe tartozó NZRT-Trade Zrt.-nél ugyancsak azt mondták, évekkel ezelőtt nyitott számláról van szó, de ezen nem volt forgalom, nem égett benn pénzük, nem kell sorba állniuk a Sberbank végelszámolójánál. Bigééken kívül több más, az agráriumhoz kapcsolódó nagyobb cég is akad a sberbankos listán: a tőzsdei DM-Ker Nyrt., amely mezőgazdasági gépekkel kereskedik, és amelyben a Széchenyi Tőkebefektetési Alap is részvényes 14 százalék erejéig, valamint a bajai központú, terménykereskedő Trigó Zrt. és a nagy mezőgépkereskedő Axiál.

A passzív BAR-listásokat sem utasították vissza Összesen mintegy hetvenezer betétes betétje volt a Sberbankban, akiknek azt ígérik, március 18-ig pénzhez jutnak, az OBA 100 ezer euróig kártalanítja őket. Sokan felvetették, miért választotta sok cég és magánszemély az orosz pénzintézetet. A megkérdezett károsultak egyike azt mondta, nagy megtakarítást jelentett, hogy a céges mellett a magánszámláját és a dolgozók számláját is ott vezették, így nem kellett az idegen bankba utalást finanszírozni. Egy fiatal házaspár pedig azért kötött ki a Sberbanknál, mert ott a passzív BAR listásokat is elfogadták ügyfélnek (mások az adóslistáról lekerülés után még egy évig nem szerződnek). Egy osztrák kézben lévő cégnél viszont azt jelezték, hogy náluk fel sem merült a számlanyitás az orosz bankban, mert Ausztriában már évekkel ezelőtt sem ajánlották a cégeknek, hogy – bármilyen kedvező kondíciókat ígér is – a Sberbankban bankoljanak. Magyarországon az illetékes hatóságok nem figyelmeztettek korábban semmilyen kockázatra, likviditási probléma nem merült fel, és a piacon úgy tartották, hogy a magyarországi leánybank egy jó portfólióval rendelkező középbank, amelyet nem fenyeget a bedőlés veszélye. Ezért is érte váratlanul a magyarországi ügyfeleket a végelszámolás, amelyről az osztrák anyacég helyzete miatt az illetékes uniós hatóság döntött.

Háromszor annyi pénzük ragadt bent, mint amennyit megtérítenek

Két Posta-érdekeltség is van a Sberbanknál bankoló állami cégek között: a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és a Magyar Posta Biztosító Zrt. Az életbiztosító a jelentősebb cég, 2020-ban 1,8 milliárd nyereséget mutatott ki. Ennél és a másik postáscégnél is úgy válaszolták kérdésünkre, hogy nincs aktív számlájuk a Sberbanknál, így semmilyen kitettségük, illetve követelésük nincs az orosz bankkal szemben.

A választ adó cégek közül egyetlen egy számolt be arról, hogy gondot okoz számára a Sberbank végelszámolása miatt előállt helyzet. Az ugyancsak végelszámolás alatt álló Injektor Környezetvédelmi Kft. Habár az állami Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek csak 10 százalékos a részesedése a cégben, tevékenységének 90 százalékát a települések szennyvíztisztító telepein képződő szennyvíziszap környezetkímélő elhelyezése tette ki, ezért lehet közszolgálatinak nevezni, és indokolt ebben a csoportban szerepeltetni. Az Injektor számláját korábban a Volksbank vezette, majd a Volksbankot átvette a Sberbank egész Európában, így kötöttek ki az orosz pénzintézetnél. A végelszámoló elmondása szerint az Injektornak mindig egy számlavezető bankja volt, ahol az árbevételeket és a kötelezettségeket kezelték. Kötvények, részvények, befektetési jegyek nem voltak a társaság tulajdonában, csak pénzforgalmi tevékenység zajlott a mindenkori egyetlen folyószámlán. A tartósan szabad pénzt a bankon belül lekötötték, részben biztonsági okok miatt.

A Sberbank váratlan végelszámolása igen súlyosan érinti a társaságot, hiszen minden pénzük ezen a számlán volt, annak befagyasztása után pedig nem tudnak eleget tenni a fizetési kötelezettségeiknek (közüzemi díjak, adók), és azt a jogszabályi előírást sem tudják teljesíteni, miszerint a maradék vagyont a törlési határozatot követően ki kell adni.

Közel háromszor annyi pénzük ragadt bent a Sberbankban, mint amennyit az OBA megtéríthet. Ez nagyrészt a volt tagok vesztesége, kisebb részt a szolgáltatók elmaradt díjkövetelése, amit az egyébként semmiről nem tehető végelszámolón hajtanak majd be.

Köztulajdonú cégek Sberbank számlával:

Injektor Kft. v.a.

Kaszó Zrt.

Ásványráró 2000 Kft.

Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

Magyar Posta Biztosító Zrt.

ÉRV.-SZOLG Kft.

Vadimed12 Kft.

Déli Áramlat Magyarország Zrt.

J.N.SZ. Esély Nonprofit Zrt.

TrustAir Aviation Kft.

SignAll Technologies Zrt.

Drone Technilogies Kft.

Cloudent Kft.

European Powert Services Zrt.

Két MVM-érdekeltség is van a listán, de sok vizet egyik sem zavar. A Déli Áramlat Magyarország Zrt. a kútba esett déli gázvezeték építés beruházója, az MVM és az LLC Gazprom transgaz Krasnodar közös vállalata. A Drone Technologies Kft.-ben pedig Botka Tamás mellett tulajdonos az MVM Smart Future Lab Zrt., ám bevételnek a 2017-es alapítástól 2020-ig nincs nyoma.

Az állami tulajdonú Kaszó Erdőgazdaság Zrt. nem reagált megkeresésünkre, ahogy az állami MFB Invest Zrt. tőkeinjekciójával megsegített TrustAir Aviation Zrt. légi betegszállító cég sem. Így nem tudhattuk meg Túri Péter ügyvezető-kisebbségi tulajdonostól, mi szükség volt az orosz banknál vezetett számlára, bonyolítottak-e azon például a repülőgépflottájukkal kapcsolatos tranzakciókat.

A jegybanknak is van olyan érdekeltsége, amelyik a Sberbankkal bankolt: a SignAll Technologies Informatikai Zrt. egyik befektetője az MNB Növekedési Tőkealapja, a debreceni székhelyű társaság 2020-ban nyitott számlát az orosz banknál.