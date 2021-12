Központot hoz létre a kormány, ide kell felajánlaniuk a boltoknak a lejárat előtti termékeiket

Nagy István szerint erkölcsi, etikai kérdés a pazarlás csökkentése.

Nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi, etikai kérdés is, hogy csökkentsük az élelmiszerpazarlást

– ezzel a címmel tett közzé videót Nagy István agrárminiszter a Facebookon, kiemelve, hogy a kormány célja ennek megfelelően az, hogy minél több élelmiszert mentsenek meg és juttassanak el a rászorulóknak.

Hogy ezt elősegítsék, a kormány létrehozza az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft-t. (ÉMK). Az MTI hírei szerint a legnagyobb áruházaknak kötelező felajánlaniuk a lejárat előtti áruikat az újonnan létrehozott szervezetnek, aminek a feladata az lesz, hogy az áruházak által elkészített cselekvései tervnek megfelelően leegyszerűsítse az utat a rászorulók felé.

Nagy István hangsúlyozta, hogy az érintett termékek a biztonsági határidejük után is fogyaszthatók, csupán forgalomba nem kerülhetnek. Értékes erőforrások tehát, amit nem szabad elfecsérelni, ha rászorulókhoz is kerülhetnek. A miniszter leszögezte azt is, hogy a bolti akciók nem fognak megszűnni, és az áruházláncok maguk is adományozhatnak, ahogy eddig, ha ilyen szándékuk van, az élelmiszermentő cselekvési tervükben jelezhetik. Az élelmiszermentő központ csak arra tart igényt, amiért karitatív szervezetek nem jelentkeznek.

Az élelmiszerláncokat szabályozó törvény keddi módosítása értelmében évi 100 milliárd forintot meghaladó forgalom felett az áruházláncoknak kötelező az élelmiszereket a minőségmegőrzési idő előtt legalább 48 órával felajánlaniuk. Az intézkedés 2022 februárjában lép hatályba.