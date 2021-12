Az omikron ad még egy lökést a drágulásnak

A gyorsan terjedő omikron-variánsnak eddig javarészt csak az egészségügyi következményeiről esett szó, de a gazdasági hatásai is hasonlóan fájdalmasak lehetnek. Főként az, hogy az amúgy is pénztárcametsző áremelkedés még egy lendületet kaphat miatta.

Mégpedig azért, mert Kína zéró tolerancia politikát folytat a járványkezelésben, akár már egyetlen esetszám megjelenésekor lezárnak teljes kikötőket, városrészeket, és addig zárlat alatt tartják, amíg mindenkit le nem tesztelnek és fel nem számolták teljesen a helyi gócpontot. Az omikron viszont már a világ számos országában megjelent, gyorsabban terjed, mint a delta variáns, az Egészségügyi Világszervezet is aggodalomra okot adó mutánsnak tekinti az omikront, de még nem világos, ugyanolyan vagy akár még súlyosabb egészségi hatásai vannak-e.

Ha Kína folytatja a zéró tolerancia elvét, akkor nem marad más, mint most is gyorsan lezárni kikötőket, reptereket, gyárakat, leállítani termelést.

Most is gond van az áruszállítással, nagy a kereslet a késztermékek vagy félkész termékek, alkatrészek iránt, némelyből – például a chipekből – hiány van, lassan érkeznek meg konténerszállító hajók az európai vagy amerikai kikötőkbe. Az árak pedig rendületlenül emelkednek. Ha még inkább visszafogja a termelést Kína az omikron miatt, akkor fokozódik a nyugati gyárak alapanyag-hiánya, még egy lökést kap a drágulás, ugrik az infláció – erre mutat rá Sian Fenner, az Oxford Economics Ázsiáért felelős közgazdásza, akinek eszmefuttatását a Portfolio.hu vette észre. Úgy fogalmaz a közgazdász, hogy „az ellátási láncok továbbra is ki vannak téve a koronavírus-járványhoz kapcsolódó zavaroknak, és az omikron variáns megjelenése rávilágít, hogy a válság még nem ért véget.”