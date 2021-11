Csúcstechnológia pár koppintással: ezt tudja a HUAWEI nova 9 (x)

Manapság egyre-másra jelennek meg olyan új mobilok, amelyek hihetetlen funkciókat ígérnek, de ezeket szinte műszaki diplomával lehet csak előcsalogatni. A HUAWEI nova 9 igazi ereje abban rejlik, milyen egyszerű előcsalogatni a mobil tudását.

Amikor megjelenik egy új, prémium kategóriás okostelefon, általában biztosak lehetünk abban, hogy egy pár éves használt autó árát kell félretennünk rá, vagy pedig az álommobil helyett kompromisszumot kell kötnünk, és egy jóval szerényebb tudású készülékkel megelégednünk. A HUAWEI nova 9 kiválóan illeszkedik a vállalat azon törekvései közé, hogy középkategóriás áron csúcsmobilokat idéző felszereltséget és funkciókat kínáljanak

Külcsín és erő

Már az enyhén ívelt elő- és hátlappal érkező külső is prémium érzetet sugároz: a készülék mindössze 7,77 milliméter vékony, ezért a hatalmas, 6,57 hüvelyk képátlójú kijelző mellett is elegáns és légies kialakítású. Maga a kijelző egyébként full HD+ felbontású, de a részletesség mellett színgazdagságával is lenyűgözi a felhasználókat, a P3 színskála és az 1,07 milliárd megjeleníthető szín a legprofibb monitorokkal és tévékkel van egy szinten.

Maradjunk még a kijelzőknél: a 120 Hz-es képfrissítés és a 300 Hz-es érintési frissítés miatt a megjelenő videók és játékok még simábbak és életszerűbbek lesznek, az ujjmozdulatainkat pedig a legapróbb késleltetés nélkül követi a telefon reakciója. Ehhez persze kell az is, hogy a kijelző alatt erős hardver dolgozzon: a Snapdragon 778G rendszerchip mellé 8 GB memória, valamint kiépítéstől függően 128 GB háttértár tartozik. Attól sem kell tartani, hogy a legmodernebb appok futtatása közben a maximális fordulatszámon dolgozó hardver miatt túlságosan felmelegedne a készülék: a mesterséges intelligenciával támogatott hűtés egyrészt a tenyerünket kíméli, de az akkumulátor élettartamát is megóvja.

Ha pedig az akkuról esett szó: az eleve nagy kapacitású, 4300 mAh áramforrással csak ritkán kényszerülünk fali csatlakozó közelébe, de ha így alakul, akkor is csak rövid időre kell megállnunk, hiszen a 66 W-os gyorstöltési megoldás segítségével akár a teljesen lemerült telefont is 100 százalékig tölthetjük mindössze 38 perc alatt.

A telefonra az AppGallery alkalmazásboltból tölthetjük le a HUAWEI Mobile Services alá tartozó megszámlálhatatlan appot, beleértve a kedvenc közösségi alkalmazásainkat és a legjobb játékokat.

Elöl-hátul mindent lát

Manapság a mobilok bejelentésekor a legtöbb hír a fényképezésre és a videózásra fókuszál – nem is véletlenül. Az okostelefonok az évek alatt szép lassan átvették nem csak a belépő szintű, de akár már a profi fényképezőgépek és videókamerák helyét is a háztartásokban. Persze azért még mindig vannak olyan területek, ahol a mobilok gyengébben teljesítenek, ezek egyike az éjszakai használat: egyelőre meg kell szoknunk, hogy a gyenge fényviszonyok között telefonnal készített felvételek “mákosak”, elmosódottak, és ha nem is teljesen használhatatlanok, de a profi szinttől jócskán elmaradnak.

Szerencsére a HUAWEI nova 9 ezen a téren is hihetetlenül sokat lépett előre. A telefon hátlapi kamerarendszerében a fő lencse 50 megapixeles, magas fényérzékenységgel ellátott modell, amelyet egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamera, egy 2 megapixeles mélységérzékelő és egy makrólencse is segít. Az előlapon 32 megapixeles szelfikamerát találunk, amely szintén jóval részletgazdagabb, mint az általában használt mobilos szelfi-szenzorok többsége. De ez még mind semmi: a nova 9-ben ugyanis fejlett hardveres és szoftveres megoldások segítik azt, hogy a hátlapi, de még a szelfikamerával is kristálytiszta, dinamikus képek és videók készülhessenek akár az éjszaka közepén is.

Az Extreme Night Shot és a Night Selfie Video módokban ráadásul nincs szükség arra, hogy manuális beállítások között szöszmötöljünk percekig (miközben a fotó alanya megunja a várakozást és eltűnik előlünk). Ezekben az üzemmódokban akár 4K videókat is készíthetünk a csillagos ég alatt, vagy egy sejtelmesen félhomályba burkolózó Halloween-buliban. A kézremegés hatásait a képstabilizációs megoldások csillapítják, de akár pár mozdulattal készíthetünk látványos lassított felvételeket, vagy extra-hosszú eseményeket összefogó time-lapse videókat is.

A HUAWEI nova 9 tehát egy olyan készülék, amely jóval barátságosabb árcímkével kínál csúcskategóriás teljesítményt és prémium érzetet, ráadásul kifejezetten felhasználóbarát, könnyű kezelés mellett: érdemes egy próbát tenni vele, úgyis a kezünkben ragad!