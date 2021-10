Továbbra sem igényelhetőek a képzési hitelek

Bő egy hete leállt a szak- vagy felnőttképzésben tanulók számára segítséget jelentő képzési hitelek online igénylése. Mint beszámoltunk róla, 2021. szeptember 23-án késő délután állt le a rendszer technikai problémák miatt, és azóta sem működik az igénylés. Érdeklődésünkre a Diákhitel Központ Zrt. csütörtökön azt írta, zajlanak az informatikai probléma kiküszöböléséhez szükséges fejlesztések.

Közben olvasónktól azt az információt kaptuk, hogy nemcsak az a gond, hogy nem lehet képzési hitelt igényelni, hanem hogy a folyósítás is szünetel. A telefonos ügyfélszolgálaton azt mondták neki: nincs folyósítás, nem tudják, mikor lesz, de a közeljövőben ne számítson rá. Viszont a Diákhitelközpont Zrt. újabb megkeresésünkre továbbra is azt állítja, a folyósítások minden esetben a képzési hitelekre vonatkozó üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül történnek. Felhívtuk az ügyfélszolgálatot, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy múlt péntek óta nincs folyósítás (amióta fennáll a probléma), és addig nem is lesz, amíg meg nem oldják.

Amikor ez alapján visszakérdeztünk, a Diákhitel Központ Zrt. azt írta, hogy a saját ügyfélszolgálata által nyújtott információ nem helytálló, mert a képzési hitelek igénylésében fennálló informatikai probléma nincsen összefüggésben a folyósításokkal. Megismételték, hogy a Diákhitel Központ minden esetben az üzletszabályzatban meghatározott határidőkön belül utalja az igényelt összegeket. Felhívták továbbá figyelmünket arra, hogy nem minden nap folyósítanak hiteleket. A következő folyósítás jövő hétfőn, azaz október 4-én aktuális.