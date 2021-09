Elműs olvasónknak meggyűlt a baja a villanyóraállás bediktálásával, miután MVM-es ügyfél lett

Gyula (szólítsuk így) lakossági áramfogyasztó, volt elműs, szeptembertől MVM Next-ügyfél. Lelkiismeretesen végigolvasta a szolgáltatóváltásról kapott tájékoztatót, hogy a szerint járjon el, amikor első diktálásának eleget tesz. Azonban sem az írásbeli tájékoztató, sem a telefonos tájékoztatás nem vitte közelebb ahhoz, hogy diktálni tudjon.

Gyula eddig online jelentette le a villanyórája állását, most is ezt szerette volna. A tájékoztató alapján a diktálási időpontok nem változtak, és mivel elmondása szerint még elműsként minden hónap elseje és ötödike között volt aktuális neki a dolog, ezért azt gondolta, másodikán diktál. Az azonban elkerülte a figyelmét a tájékoztatóban, hogy szeptember 1. és 7. között nem működött az online ügyfélszolgálat és a mobilapp sem, így hiába is próbált 2-án online diktálni, ez nem sikerült neki. És hiába próbálta kideríteni, milyen telefonszámon jelenthetné az óraállást, kudarcot vallott.

Nem volt egyszerű megtudni, hol lehet diktálni

A tájékoztató második oldala szerint a mérőállást a megszokott időszakokban, azonban megváltozott elérhetőségeken lehet telefonon bediktálni a jövőben, amiről bővebben az MVM Next ügyfélszolgálati elérhetőségei áramügyekben alcím alatt lehet olvasni. Csakhogy Gyula nem talált ilyen menüpontot az oldalon. (Mi sem. Viszont az MVM Next oldalán kiválasztva az áramszolgáltatást, és azt, hogy korábban elműsök voltunk, már rögtön feljöttek az ügyfélszolgálati elérhetőségek.)

Gyula gondolt egyet, megnézte a gyakori kérdéseknél, hogyan tudna diktálni. A „számlázás”-on belül az „Eddig minden hónapban diktáltam” rovatban talált egy megváltozott „elérhetőségeken diktálhatja be” linket, csakhogy az meg nem működött, ezért ezzel sem jutott közelebb a céljához.

Hogy miért nem működött a link, arra nem kaptunk visszajelzést a szolgáltatótól. Gyula megpróbált még az MVM Next weboldalára is belépni a korábbi elműs felhasználónevével és jelszavával, ami ugyan sikerült, de diktálni nem tudott. (Nem is tudhatott, mert szeptember 1-7 között az átállás miatt nem működött a funkció, ahogy ez a tájékoztatóban is benne volt.)

Más ötlet híján felhívta új áramszolgáltatóját, az MVM Nextet. Az ügyfélszolgálaton elmondása szerint enyhén dorgáló hangnemben közölték vele, illene tudnia, hogy neki az E.Onnak kell bediktálnia a mérőállást. Nem értette, ha elműs volt, MVM-es lett, miért kellene az E.Onnak diktálnia. Megnéztük, a tájékoztatóban szerepel, hogy az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. területén hogyan lehet bejelenteni a mérőállást. De hogy ez azt jelenti, a volt elműsöknek az E.Onnál kell diktálniuk, az ebből nem volt világos.

Így kerül képbe az E.On a volt elműsöknél Mind a földgáznál, mind a villamos energiánál évek óta elvált egymástól a szolgáltatás és a hálózatüzemeltetés (ez uniós elvárás), vagyis két szereplő biztosítja, hogy legyen áramunk és gázunk, a szolgáltató és a hálózati elosztó. A mérőórák tulajdonosa a hálózatüzemeltető – ezért az óraállást nekik kell jelenteni (diktálás), ők pedig ezt továbbítják a számlázást végző szolgáltatónak. Az üzemeltetőkkel egyébként nem gyakran találkozik a fogyasztó, de mérőóraleolvasásnál, gallyazásnál, óracserénél ők az illetékesek, és ha valakit tartozás miatt kikapcsoltak, akkor neki is az elosztó számláz a visszakapcsolásért. Eddig Budapesten és Pest megye egy részén a hálózati elosztó is az Elmű volt, és a szolgáltató is, ugyanígy az Émász vitte mindkét szerepet a területein (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, illetve Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye egyes részein), ezért nem volt látható a fogyasztók számára a hálózatüzemeltetés és a lakossági szolgáltatás különválása. Szeptember 1-től viszont az Émász hálózati elosztó részlegét megvásárolta az MVM, az Elműé viszont maradt az E-Onnál (mert az Elmű hálózati Kft. az E.On-csoport tagja), a számlázást és a szolgáltatást pedig az elműs és émászos ügyfeleknél is átvette az MVM Next. Tehát a volt elműs ügyfeleknek ezért kell az óraállást az E.On felé lejelenteni – ők átadják a számokat az MVM Nextnek, aki számláz.

Azt viszont nem tudta megmondani az MVM Next ügyfélszolgálatosa, hogy az E.On felé milyen telefonszámon ejthető meg a diktálás. Azt mondta, az elműs felhasználónévvel és jelszóval be lehet lépni az E.On oldalára, diktálni. Gyulának azonban ez nem sikerült. Nyolcadika után sem. Azt javasolta még az MVM, hívja az E.On-t, amit meg is tett. Ott az első ügyintéző nem is igen tudta, mi van az átállással, vagy az online diktálással, de adott egy telefonszámot, amelyen „az ügyfelek szoktak diktálni”. Egy későbbi hívás során Gyulának ugyanezt a számot adták meg, és egy központi e-mail címet, ha lenne még kérdése. Diktálnia nem sikerült a megadott telefonszámon. Az volt a benyomása, hogy ahányszor telefonál, mindig más információt kap.

Nem is változott meg a telefonszám – Így sikerült végül diktálni

Mint kiderült, a diktálást a tájékoztatóban is szereplő korábbi, 938-ast is tartalmazó különböző telefonszámokon lehetett volna megejteni – hiába írták ezekről az elműs számokról a második oldalon, hogy megváltoznak. (A harmadik oldalon ugyanezek a számok szerepeltek szeptember 1-je utáni mérőállás-bejelentéshez is.) Gyula viszont a megváltozott számokat kereste, sikertelenül. Ismerősi körében is voltak, akik számára nem volt egyértelmű a tájékoztatás alapján, hogy hogyan is tudják rögtön az átállás után lejelenteni a szokásos időben a mérőállásukat.

Végül szeptember harmadikán sikerült diktálnia, miután elküldtük neki a szolgáltatók válaszát, amiben szerepeltek a volt elműs, egyébként változatlan, 938-as telefonszámok, és az ÉMÁSZ területén használandó új, az MVM Émász Áramhálózati Kft.-hez tartozó telefonszámok is. Ezek a tájékoztató harmadik oldalán, jobb oldalon szerepelnek. Kérik az ügyfeleket, figyeljenek rá, hogy mindenki a saját területe telefonszámát hívja, mert csak a megadott elérhetőségeken van lehetőség a mérőállás megadására.

Olvasónkat az is érdekelte, kap-e visszajelzést, ha telefonon diktál, lesz-e annak nyoma. Az E.On válasza szerint ha az ügyfél a telefonos mérőállás-megadást választja, és szeretné ellenőrizni annak sikerességét, online teheti meg, a „Mérőállás”, majd a „Korábbi mérőállások megtekintése” menüpontban. (Ide a korábban is használt felhasználó névvel és jelszóval változatlanul be tudnak lépni az ELMŰ Hálózati Kft. ügyfelei.) És persze a számlán is megjelenik majd a bediktált mérőállás. Akik online diktálnak, azoknak email-t, akik mobil applikáción, azoknak sms-t küld a rendszer a sikeres mérőállás-megadásról.