Megvan a NAV-nak küldött matemaikai feladvány megoldása

A félállás is teljes biztonságot jelenthet

A januártól érvényes új kerekítési szabályok miatt a nem biztosítottak számára kötelezően fizetendő egészségügyi szolgáltatás járulék összege egy hónapra 8000 forint, egy napra pedig 270 forint.

Angyal József okleveles adószakértő hívta fel a figyelmünket arra, hogy emiatt ha valaki egy 31 napos hónapban 30 napig nem biztosított, akkor 30 napra 8100 forint, egy hónapra (azaz 31 napra) viszont 8000 forint a jogszabály alapján a fizetendő. Azaz ha valaki egy nap híján egy hónapig nem biztosított a hosszú hónapokban, akkor többet kell fizetnie 100 forinttal, mintha egész hónapban nem lenne biztosított.

Kérdeztük a NAV-ot is akkor, valóban így kell-e majd számolni az idén. Válaszuk most futott be.

Maximum 8000 forint lehet a járulék

Mint az adóhatóság írta, a magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége:

az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig éll fenn, vagy

az egyéb jogosultsági feltételek bekövetkezéséig (például a nyugdíjazás, gyermekgondozást segítő ellátást folyósítása).

Megerősítették, hogy ha a fizetési kötelezettség az egész naptári hónapban fennáll, akkor az adott hónap napjainak számától függetlenül kell megfizetni a törvényben meghatározott havi 8 000 forintos járulékot.

Ha a hónapnak csak meghatározott napjára vagy napjaira kell fizetni, akkor a fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege a fizetési kötelezettséggel érintett napok száma szorozva a napi járulékkal, azaz idén 270 forinttal. Leszögezték azonban, hogy a napok száma alapján fizetendő összeg nem lehet több a tételesen meghatározott havi összegnél, azaz 8 000 forintnál.

Két példát is hoztak:

ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemély 2021. február 28-án létesít munkaviszonyt, akkor február 1-től február 27-ig 27×270 = 7290 forint a fizetendő járulék.

Ha egy 31 napos hónapról van szó, és a magánszemélynek a 31. napon már van biztosítási jogviszonya, akkor a 30 napra fizetendő járulék összege 8000 forint.

A NAV kiemelte, hogy a magánszemélyeknek az egészségügyi szolgáltatási járulékról nem kell bevallást beadniuk.