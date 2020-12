Akkorát zuhant a font a Brexit körül, hogy az a forintnak is betett

Az új szuperfertőző vírustörzs angliai terjedése miatt sorozatosan jelentik be az országok a beutazási tilalmat és egyéb korlátozásokat az Egyesült Királysággal szemben, így hatalmas káosz alakult ki a szállítmányozásban (is) a karácsonyi ünnepek előtt, azaz gyakorlatilag előreugrott az időben a megállapodás nélküli Brexit – írja gyorselemzésében a Portfólió.

Az unió és az Egyesült Királyság közti kereskedelmi tárgyalások vasárnap éjfélig sem értek véget megállapodással, így az Európai Parlament idén már nem tudja ratifikálni az esetleg megszülető alkut, aminek esélye egyre kisebb a még mindig nagyfokú nézeteltérések láttán. A gazdasági portál cikke szerint mindez jelentős fontesést váltott ki hétfő reggelig és a részvénypiacok is esnek az angliai korlátozások jelentős gazdasági hatásai miatt. A negatív hangulat a forintot is megviselte a hét első kereskedési napján.

A délelőtt 2,5 százalékos zuhanásban is járt 1,3170 körül a font a dollárral szemben – ez március óta a legnagyobb egynapi esést jelentette. A magyar forint sem tudott még erősödni a délelőtti esés óta, igaz a napközben kétszer is megjárt 361,5 körüli felszúráshoz képest most éppen 360,7 körül jár a kereskedés ( ez 0,8 százalékos forintesést jelent).