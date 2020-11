Tavaly átlagosan havi 650 millió forint hasznot hoztak a plakátkampányos Balásy cégei

Tavaly mindössze kilenc hónap alatt, január és szeptember között 3,9 milliárd forintos forgalmat pörgetett ki Balásy Gyula rendezvényszervező cége, a Moonlight Event Kft. A cég 2011-es alapítása óta még nem látott ennyi pénzt, eddigi csúcsévében, forgalma 2018-ban is csak súrolta az egymilliárdot. A tavalyi nyereség is rekord, 460 millió forint adózás után, vagyis közel 12 százalékos nyereségrátával működött a Moonlight Event. A nagy menetelést a cég mérlegbeszámolója szerint a projektek számának növekedése eredményezte.

A nyereség zömét kivették, a november 15-ei taggyűlés jegyzőkönyve szerint 450 millió forint osztalék kifizetéséről döntött Balásy és a kisebbségi tulajdonos Szirtesi Zsuzsanna.

Ez volt az első teljes év, amikor Balásy többségi tulajdonában működött a rendezvényszervező: az Opten adatbázisa szerint 2018 októberében jegyezték be főtulajnak a milliárdost. Bár az üzletember csak ősszel szerzett minősített többséget a Moonlight Eventben, az állami MVM Zrt. már július végén egy 20,9 millió forintos és egy 149,68 milliós szerződést kötött a céggel. Önmagukban ezek a megbízások túlszárnyalták a Moonlight Event korábbi években jellemző eredményeit is, de valószínűleg ezek is eltörpülnek az igazi nagy dobáshoz képest. Augusztusban ugyanis egy 30 milliárd forintos állami keretszerződésbe kerültek be alvállalkozóként, a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként ismert Valton mellett a Moonlight Event és még két másik Balásy-cég, a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. segíti az Antenna Hungária Zrt.-t az állami rendezvények lebonyolításában. Balásyék egyengetik például a Raktárkoncertek útját is.

Hogy a Moonlight Eventnek 2019 egészében mekkora lehetett az árbevétele, arról nincs információ, a cég ugyanis megváltoztatta a mérlegkészítés fordulónapját, ezért csak a szeptember 30-ig elért eredményekről adott számot.

Honlapjáról az derül ki, hogy bárkinek szervez rendezvényeket, de a partnerlistáján többségben vannak az állami szervezetek – élen a kormánnyal, minisztériumokkal, az adóhivatallal, a rendőrséggel vagy éppen a Magyar Turisztikai Ügynökséggel –, illetve az állami tulajdonú társaságok, mint a Nemzeti Közművek, a már említett Antenna Hungária vagy a Magyar Posta.

A Moonlight Event rendezvényszervező így is eltörpül Balásy Gyula fő cége, a kormány reklámjait és propagandaanyagait gyártó New Land Media Kft. mellett. Ez az a cég, amelyről megírtuk, hogy Rogánék tavaly 70 milliárd forintot költöttek el nála kormányreklámra, és 2018 óta, amikor Csetényi Csaba és Kuna Tibor is kegyvesztett lett, konkurencia nélkül kapja a kormányzati megrendeléseket. A New Land nyeresége a múlt évben 5,8 milliárd forint volt, amiből 4 milliárd osztalékot szavazott meg magának az üzletember.

Egész birodalmat épített ki néhány év alatt Balásy, a Lounge Group mára öt kft.-ből álló csoporttá terebélyesedett. A legnagyobb tagja, a már említett New Land Media, de jönnek felfelé a többiek is: a Lounge Design Kft 9,1 milliárd, a Media Dynamics Kft. 7,1 milliárd forint forgalmat jelentett 2019-ben. Egyedül a Lounge Communications Kft.-nél nem röpködtek a milliárdok, ennek a cégnek 587 millió volt a tavalyi árbevétele. A csoport cégei összesen 87 milliárd forint bevételt hoztak össze a múlt évben, és közel 8 milliárd forint nyereséget mutattak ki adózás után.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu