Rátette a kezét az ismert delikátmárkára a NER legfiatalabb generációja

A Forbes arról ír, hogy médiaérdekeltségei eladása után a friss cégbírósági iratok szerint újabb társaságba szállt be Száraz István: Dry Import nevű cégén keresztül a Culinaris Kft.-ben is megjelent egyedüli tagként. A Culinaris az ismert prémium kategóriás delikátlánc, ahol sok étel- és gasztrokülönlegesség kapható.

Az üzleti lap arról ír, hogy mára kiterjedt cégcsoport lett a tulajdonos neve után Dry előtaggal ellátott társaságokból. „Száraz érdekelt belvárosi éttermekben (például a népszerű Macesz Huszárban), és épp a Dry Import nevű cégén keresztül újabban prémium borokkal is foglalkozik, az ingatlantól egészen a IT szektorig terjednek befektetései, de startupokba is beszállt.”

Ugyanakkor a HVG azt írta, hogy a Dry Importot a piacon Tiborcz Istvánhoz kötik, aki egyre inkább terjeszkedik a bor- és gasztróbizniszben, miközben névleg nem jelenik meg cégekben.

A Culinaris 2019-ben 2,5 milliárd forintos forgalom mellett 145,7 millió forint adózott eredménnyel zárt.

A Forbes kereste Bogáthy Zoltán Culinaris-alapítót, de ő nem kívánt nyilatkozni, Száraz István pedig nem reagált a médiaérdeklődésre.